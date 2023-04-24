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「全台只剩我沒槍」？藍委嘆治安敗壞　點名陳建仁、林右昌負責

▲▼立法院國民黨團「治安全面嚴重惡化！林右昌、陳建仁不用負責？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團「治安全面嚴重惡化！林右昌、陳建仁不用負責？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市連日發生槍擊案後，行政院長陳建仁日前表示「希望新北市政府能夠負起責任」。對此，國民黨團今（24）日召開記者會反批，對照去年的台南殺警案、台南88槍擊案與高雄連續槍擊案，民進黨嚴重的雙重標準，這驗證一句話「國民黨做錯事大家罵，民進黨做錯事罵大家」。

總召曾銘宗表示，從去年7月開始，台灣發生一連串重大治安事件，包括：去年7月南投發生槍手持槍槍決4人案、8月台南殺害雙警案、11月台版虐囚事件，4人遭殺害棄屍、台南發生88槍擊案，以及今年2月，內政部長林右昌證實，詐騙集團成為國安問題。

曾銘宗指出，台灣治安已經全面惡化，行政院長陳建仁、林右昌部長難道都沒有看到問題嚴重性？就算他們看到，也提不出具體辦法。根據「行政院治安會報實施要點」第一點就指出，「為有效維護社會治安，研議抗制犯罪對策，並加強督導與管考，特設行政院治安會報」。

行政院治安會報有三項任務：一、社會治安政策與重大措施之協調、聯繫及規劃事項。二、社會治安工作執行情形之督導事項。三、其他有關社會治安工作之協調及推動事項。曾銘宗強調，行政院治安會報由院長擔任召集人，每兩個月召開一次，但國內治安全面惡化，誰要負責？行政院長要不要負責？林右昌部長要不要下台負責？

曾銘宗認為，行政院都知道治安工作的重要性，也看到問題，但黑槍越來越氾濫、槍擊事件依舊頻傳，但民進黨只會推、推、推，只會雙標，台南發生88槍重大槍擊事件，行政院連「問一下」台南市政府都不敢。見到新北市發生槍擊案，竟將全部責任推給新北市政府，難道行政院長都沒有責任？林右昌部長都沒有責任嗎？

副書記長吳怡玎表示，新北市發生槍擊案後，內政部長林右昌說，「這是地方治安事件，相信各地縣市首長會判斷該如何處理，社會自有公評。」簡單的說，林右昌部長將治安成敗推給地方。行政院長陳建仁也不遑多讓，他說，「新北市政府能夠負起責任。」所謂溫暖堅韌內閣，依舊將治安責任推給地方。

吳怡玎指出，在26年前發生轟動全國的白曉燕命案，案發地點均在台北縣轄內，當時中央執政是國民黨，台北縣長是民進黨籍尤清，命案發生後民意沸騰，執政的國民黨承擔一切責任，當時的內政部長林豐正、警政署長姚高橋下台負責。一樣是治安責任，見證了「國民黨做錯事，大家罵」、「民進黨做錯事，罵大家」就是民進黨一貫以來的雙標。吳怡玎認為，社會治安惡化最根本的原因，是黑道介入政治、黑道融於執政。

藍委李德維表示，現在流傳一句話，「全台只剩我沒槍。」警方也揭露玩具槍改衝鋒槍成犯罪主流，除此之外，近8年青少年犯罪數字不斷攀升，顯見未成人被黑幫引誘、吸收成為黑幫一份子，成為犯罪工具、擋箭牌，政府相關單位必須重視問題嚴重性。根據中正大學犯罪防治系的研究報告顯示，有8成民眾對於住家社區治安感到滿意，但對整體治安感到憂心。

這項研究報告傳達出，民眾對於住家竊盜、宵小犯罪減少感到滿意，但對重大犯罪事件增加，導致對整體治安感到憂心。李德維認為，不能因為街頭巷口監視器普及，就以為全般治安良好，但對重大犯罪事件發生，政府卻束手無策。也因此，李德維要求行政院必須要有新思維、新對策，否則民眾對於社會治安問題，仍有感到憂慮。

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