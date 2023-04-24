傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

▲外交部次長田中光。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國知名對中鷹派、前總統川普的國安顧問波頓（John Bolton）競選共和黨下屆總統提名人，外媒《自由亞洲電台》報導，波頓擬於4月底訪問台灣，成為首位訪台的2024年美國總統參選人。對此，外交部次長田中光24日說明，只要支持台灣和民主自由道路，外交部都歡迎，且台灣議題勢必成為美國總統大選非常重要的主題之一。

根據《自由亞洲電台》報導，波頓的辦公室透露，他將在台北的2場活動發表談話，首先會在29日登場的「世界台灣人大會」上，發佈以《在台灣維持長期和平與安全》為主題的演講，另一場則是5月1日的台灣人公共事務協會40周年晚宴的主題演說。

對此，民進黨立委趙天麟今天上午在立法院外交及國防委員會關切此事，請教台灣議題是否將成為美國總統大選很熱門的題目。田中光分析，台灣議題不光是美國關注，全世界自由民主的國家，包括日本、韓國等周遭國家，都很關注台海安全穩定，當然波頓也是在美國政壇相當有知名度，他認為，只要支持台灣及自由民主道路，美國、日本友人也好，外交部都予以歡迎。

趙天麟追問，這是否代表若台海安全議題成為美國總統大選主旋律之一，也不讓人意外？田中光說，應該是這樣子，當然美國國內經濟、安全等大環境也是他們必須要去了解的，當然台灣議題勢必成為他們辯論中非常重要的主題之一。

波頓長期主張美國需對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家，他早自2000年就發表言論稱，應承認台灣為獨立國家，對台灣給予全面承認，此外，近年也提出，建議美國軍艦艇去停靠，台灣南部的高雄港，投入更多美軍，去訓練協助台灣軍隊。