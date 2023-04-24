摩鐵狂歡5hrs！金毛男見2少女猝死嚇壞…曝：魚訊群組花錢叫來的

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新店區23日凌晨發生一起命案！一名30歲洪姓男子找來2名未成年少女開毒趴，不料，2女卻突然暴斃，洪男見狀並未施救，反倒將2人用棉被蓋上棄置樓梯間。洪男被逮時坦承，是透過LINE群組找來2名少女，狂歡過後才發現2女失去呼吸心跳。

▲洪男被逮坦承，是從LINE群組上找來2名少女開毒趴狂歡。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，家住三峽區未婚單身的30歲洪男平時做裝潢木工，23日凌晨5時許，透過「魚訊」Line群組，找來16、17歲2名女子，到新店區一間摩鐵開毒趴。過程中，2女除了吸食K他命外，還飲用6包毒品咖啡，3人在音樂及毒品催化下失控狂歡。

23日上午接近10時，3人累到躺床上睡覺，此時洪男發現2女失去呼吸心跳，嚇得不知所措，打算將2人拖上車，但又擔心搭房間內部電梯下樓會被監視器拍到，情急之下便從房間的清潔人員通道，陸續將2女拖到3樓樓梯台階放置。洪男一路搬得氣喘吁吁，覺得「太重了」，加上發現下樓也有監視器，索性返回房內拿棉被蓋住2女，駕車逃離摩鐵。

洪男逃逸後，內心恐懼加上毒癮發作，隨即又約了一名21歲年輕女子，並駕車前往中和載她，2人到桃園某摩鐵再開房飲用咖啡包，未料，才剛喝沒多久，警方就循線找上門，衝入逮捕2人，起獲9包未拆封毒咖啡包，及2包喝過的包裝袋。

警方表示，洪男對毒品來源不願透露，僅表示到新店該間摩鐵前，曾分別購買K他命及毒咖啡包，對於2女未成年部分表示不知情，只坦承在「魚訊」LINE群組花錢叫來，卻不願說出多少價錢。

檢察官23日已在案發現場進行初步勘驗，未有外力介入，至於2女詳細死因，則須擇日解剖進一步調查釐清。