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2少女才暴斃…金毛男又揪21歲妹開趴！買潤滑液「吃威而鋼」狂歡

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲洪姓金毛男才將2少女遺體棄置摩鐵樓梯間，轉頭竟又約出另一名21歲妹開毒趴，還買情趣潤滑液、威而鋼等物助興。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新店區一間摩鐵23日發生雙屍命案！一名30歲洪姓男子透過LINE群組找來2名未成年少女開毒品趴，不料，3人狂歡5小時過後，2名少女卻沒了呼吸心跳，洪男一時緊張便將2人遺體棄置樓梯間，但沒多久後他又約出另名21歲女子一同吸毒。警方將人逮獲，除了查扣毒品，另外還發現潤滑液、威而鋼等物。

回顧整起事發經過，從事裝潢木工的30歲洪男家住三峽區，他23日凌晨5時透過「魚訊」LINE群組找來2名年僅16、17歲的少女，3人相約到新店區一間摩鐵開毒趴，3人在毒品、音樂的催化下，一路狂歡到上午10時左右，才累得躺上床睡覺。

此時，染著一頭金毛的洪男發現2女失去生命跡象，頓時慌得不知所措，但又怕被發現，決定將人搬上車，但搬到一半又覺得「太重了」，索性將遺體棄置於樓梯間內，拿房間內的棉被蓋住，接著駕車逃離現場。

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

洪男逃跑後，隨即又約出一名21歲李姓女子一起飲用毒咖啡包，23日中午12時許開車至桃園一間摩鐵休息，約1小時後再獨自跑到附近超商購買599元的充電豆腐頭、310元的情趣潤滑液，才折返摩鐵。

洪男回到摩鐵待了約莫2小時後，警方便循線找上門，衝入逮捕2人，並在現場查獲9包未拆封毒咖啡包、2個喝過的包裝袋，還有K他命、能量飲、已撕開一角的果凍式威而鋼等物。目前全案檢警仍在積極偵辦中，詳細事件發生經過及2名少女的死因，仍有待進一步調查釐清。

▲警方查獲K他命、威而鋼、毒咖啡包等物。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方查獲K他命、威而鋼、毒咖啡包等物。（圖／記者陳以昇翻攝）

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