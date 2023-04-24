台中潑湯女異常出血…診斷「先兆性流產」　姊妹怒轟：算酸民的嗎

▲陳女端起滾燙熱湯潑向孫女，現場冒出白煙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者莊智勝／台中報導

台中市一家KTV日前爆發「恐怖潑湯案」，從事傳播的29歲孫女疑似拒絕遭抽成2萬元，與幹部發生口角，遭26歲的陳姓女子等人毆打，其中陳女還端滾燙熱湯潑臉，導致孫女重傷送進加護病房。PTT有網友爆掛，潑湯的陳女自稱當時懷有身孕，在案發後疑似不堪輿論壓力而出現「先兆性流產」，好友PO動態痛斥「(如果)流產是算酸民的嗎？還是那些正義魔人？」

初步了解，潑湯的陳女與孫女在同一家傳播公司，2人起初感情不錯，陳還經常介紹客人給孫坐台，陳認為應該多少給她一點佣金表達回報，但孫遲遲未給，至今已累積2萬元。事發前陳女透過通訊軟體傳訊向孫催討，未料雙方脾氣都十分火爆，一言不合就嗆聲「來輸贏」，並相約見面談判。

21日凌晨，陳、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友）私底下約好唱歌，之後把孫叫進包廂要她還錢，雙方當場大打出手，在包廂內上演女子格鬥，而26歲的趙男也加入戰局，猛力拉扯孫女頭髮將她拖到一旁，還朝她臉上揮拳；而原本遭壓住的陳女得到空檔，立即起身反擊，還順手抄起桌上滾燙的熱湯，直接端起就朝孫的臉上潑，包廂內當場傳出淒厲慘叫。

孫女遭熱湯淋身臉部、上半身燒燙傷嚴重，一度住進加護病房，雖無生命危險，但後續恐得面臨毀容、植皮治療等漫長復健，痛苦程度難以想像。而動手的陳女等3人警詢後被依重傷害罪移送，檢方複訊後分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保。詳情警方正進一步釐清。

據悉，陳女自稱懷有3個月的身孕，周遭友人不滿孫女明知陳懷孕，見面時還先動手，才會進而演變成潑湯事件；但影片曝光後輿論風向幾乎一面倒，紛紛痛批陳女作風太過狠辣。今(24日)凌晨PTT有網友爆掛，指出陳女在事發後疑似不堪輿論壓力而出現異常出血，檢驗後確認為「先兆性流產」(有流產預兆，胎兒還有心跳)，醫囑需安胎休養數周，好友PO動態痛斥「請問(如果)流產是算酸民的嗎？還是那些正義魔人？」另名姊妹也怒轟「正義魔人先搞清楚頭尾再來攻擊，你們覺得她(孫女)被潑(湯)很可憐，那誰來為小生命發聲？看對話紀錄都知道她(孫女)的問題，還先動手！」

▼陳女PO出就醫證明，表示自己「先兆性流產」。（圖／翻攝臉書）