台中潑湯女先兆性流產　閨蜜怒「孩子沒了」！婦產科醫曝機率

▲台中恐怖潑湯案中動手主嫌陳女遭傳懷孕，其閨蜜在臉書上貼出陳女懷孕3個月卻異常出血，遭診斷「先兆性流產」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者游瓊華／台中報導

台中市一家KTV日前爆發「恐怖潑湯案」，從事傳播的29歲孫女遭26歲的陳姓女子等人毆打，陳女衝突中端滾燙熱湯潑孫女，導致孫女重傷送進加護病房。PTT有網友爆掛，陳女自稱當時懷有身孕，在案發後因異常出血，其閨蜜PO出婦產科診斷證明，上寫「先兆性流產」，痛斥「流產是算酸民的嗎？還是那些正義魔人？」對此，婦產科醫師直言，「先兆性流產」翻成白話文就是「有點不穩定，不代表會流產」，20%到25%孕婦會發生類似狀況。

▲閨蜜痛斥酸民，也會自己好姊妹抱不平。（圖／翻攝臉書）



茂盛醫院婦產科醫師林于翔表示，出血狀況在懷孕初期並非少見，約20%~25%孕婦在懷孕初期、約20周內，都有可能發生流血、肚子痛狀況，有可能是因為情緒激動或是激烈運動，通常醫師會給予安胎藥，並建議多臥床休息，也強調「先兆性流產」翻成白話文就是「有點不穩定，不代表會流產」。

潑湯的陳女與孫女在同一家傳播公司，從事傳播的29歲孫女疑似拒絕遭抽成2萬元，與幹部發生口角，遭26歲的陳姓女子及男友趙男毆打，衝突中陳女端起桌上滾燙的熱湯，直接端起就朝孫的臉上潑，包廂內當場傳出淒厲慘叫。

孫女遭熱湯淋身臉部、上半身燒燙傷嚴重，一度住進加護病房，雖無生命危險，但後續恐得面臨植皮治療等漫長復健，痛苦程度難以想像。而動手的陳女等3人警詢後被依重傷害罪移送，檢方複訊後分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保。詳情警方正進一步釐清。

一名疑似陳女好友的張姓網友在臉書上貼出一張照片，內有超音波圖片以及診斷證明書，痛斥「流產是算酸民的嗎？還是那些正義魔人？」同時感嘆閨蜜因太瘦遭質疑懷孕，並強調陳女知道自己懷孕，所以好聲好氣的跟孫女溝通，反遭孫女先動手打人。