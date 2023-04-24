月世界藏毒梟！持槍賣海洛因　特勤破門逮人全變「綠鬣蜥趴地」

記者許權毅／台中報導

高雄知名景點「惡地」月世界山區竟藏毒販！一名55歲林男躲藏在高雄販毒，且擁槍自重，以月世界山區的鐵皮屋為據點販毒。經台中市警局刑大長期蒐證，去年8月前往攻堅，林嫌等5人馬上亂竄，還躲在廁所內瑟瑟發抖，最終全被員警逮捕，現場查獲雙獅牌海洛因磚1塊、安非他命，市值約170萬，另有改造手槍，犯嫌近日已被起訴在案。

▲高雄知名景點月世界傳出被毒販當成據點販毒，警方破獲後，林嫌等人被反手上銬「綠鬣蜥趴地」就範。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市刑大指出，偵八隊、偵二隊以及台中第五分局共同查緝槍毒案，警方接獲情資，55歲林嫌長期在高雄販毒，林與同夥還藏身在田寮區月世界山谷的鐵皮屋內。案經警方長期跟監追蹤，在去年8月深夜攻堅，只見大批特勤員警持槍破門，犯嫌在屋內經逃，見無處可躲，還跑到廁所裡頭藏匿，有員警大喊：「開槍哦！不要亂來！手舉高」犯嫌才雙手抱頭乖乖就範，一一被警方給控制。

▲▼ 大批特勤員警攻堅鐵皮屋，林嫌等5人驚慌竄逃。（圖／記者許權毅翻攝）



警方指出，現場起獲一級毒品雙獅牌海洛因磚1塊、散裝海洛因、二級毒品安非他命，合計近600公克，市值初估達170萬元，另有改造手槍1把、子彈15顆、行動電話4支、現金33萬餘元等贓證物。

全案移送橋頭地方檢察署偵辦，近日經檢方偵結後，以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》罪嫌將林嫌等人起訴在案。

▲▼警方在現場查獲海洛因磚、安非他命等毒品，另有改造手槍、子彈等。（圖／記者許權毅翻攝）

