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「滑翔傘纏住」狂墜山谷！他空中搏命到最後一秒　驚險開傘影片曝

記者張寧倢／編譯

高空滑翔傘是極具風險的運動娛樂，無論是安全設備故障、天氣惡劣，甚至是微小的錯誤判斷，都可能引發嚴重傷亡後果。國外一名好手過去在西班牙進行特技滑翔傘時，因為強風導致繩索和降落傘緊緊纏繞在一起，無法開傘，距離墜地前只剩最後一秒，他終於扯開了手動救援包，開啟橘色的救援傘，驚險撿回一命。

▲▼國外一名飛行傘運動員菲力普（Kevin Philipp）差點開不了傘墜谷，幸好在最後一秒手動開啟救援傘才撿回性命。（圖／翻攝自Facebook／kevinphilipp.ch）

▲國外滑翔傘好手差點墜谷，幸好在最後一秒手動開啟救援傘才撿回性命。（圖／翻攝自Facebook／kevinphilipp.ch，下同）

國外一名飛行傘運動員菲力普（Kevin Philipp）在IG上擁有超過11萬粉絲追蹤，帳號簡介寫道他曾拿下2022年瑞士特技飛行滑翔傘錦標賽冠軍，然而，他去年8月上傳一段自己差點失敗喪命的影片。當時他在西班牙奧爾加尼亞（Organya）玩滑翔傘，但山谷風太大，他在做特技動作時卡到傘翼，繩索不斷纏繞。

菲力普解釋，當下左側減速線卡住之後完全斷裂，原本已經打開的傘翼突然衝向他面前，把他整個人包住，隨後就再也打不開傘面，特技飛行中會使用2到3個額外的救援系統來避免意外，但當下繩索纏繞導致他很難打開救援降落傘。影片開頭可見，菲力普的飛行傘就像消風的氣球快速繞圈，越纏越緊，下降速度也大幅加速。

▲▼國外一名飛行傘運動員菲力普（Kevin Philipp）差點開不了傘墜谷，幸好在最後一秒手動開啟救援傘才撿回性命。（圖／翻攝自Facebook／kevinphilipp.ch）

▲菲力普過去玩滑翔傘時也曾經發生嚴重意外，被醫生警告可能終身無法行走。

菲力普說，最後的機會是手動打開救援包，幸好在墜地前僅剩的最後一秒時，他抓住生機，拉開了橘色降落傘，「萬幸今天還不是死期，謝謝！」雖然最後他在杳無人煙的谷底荒野迫降，但靈敏的反射動作至少已救回他一命。

事實上，菲力普曾在2017年發生滑翔傘事故，他降落時與山壁靠太近，被氣流吹倒，傷勢嚴重到他臀部以下癱瘓，醫生判斷他可能再也無法行走。然而，菲力普在劇烈疼痛中仍保持強烈意志，每天躺在床上花1小時復健腿部肌肉，經過6周時間才能移動第一根腳趾，而3個月後他跨出了傷後的第一步，半年後擺脫輪椅仍不斷復健，最終才再次回到高空滑翔傘運動的領域。

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