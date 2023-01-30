滑翔傘失控重摔！39歲男「全身骨折」身亡　絕命自拍成最後身影

▲熱愛滑翔傘運動的德弗蘭卡，25日不幸在訓練中出意外，重摔地面後死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西39歲男子德弗蘭卡（Reginaldo Aparecido de Franca）25日在進行動力滑翔傘訓練時，設備不幸出了故障，導致他從高空重摔地面，送院後證實死亡。德弗蘭卡曾在悲劇發生前在半空中自拍，卻沒想到這張自拍竟是他最後的絕命照。

綜合英媒報導，德弗蘭卡是一名熱愛滑翔傘運動的護理師，他不時會到公園練習滑翔傘，也曾多次在網上發布自己玩滑翔傘的影片。1月25日，他在保利尼亞公園（Paulinia）附近進行動力滑翔傘訓練時，卻意外出了飛行事故。

▲德弗蘭卡留下年輕的妻子與一對子女。（圖／翻攝自Facebook）

報導稱，當這名男子飛到保利尼亞市政府附近時，他的設備突然出現故障，導致他從高空狠狠墜落地面，身體多處骨折，心臟驟停。現場目擊者指出，德弗蘭卡當時曾在空中大聲呼救。

一位恰好在附近的心臟專家，在見到德弗蘭卡重摔落地後，迅速衝過來為他急救，而其他現場目擊者則立刻報警。儘管救護車緊急將德弗蘭卡送院搶救，但這名39歲男子仍在送院後被證實不治身亡。

德弗蘭卡曾在悲劇發生前拍下一張自拍照，沒想到這張照片竟成了他最後的絕命照。德弗蘭卡留下了年輕的妻子與一對兒女。雖然警方在事發後便立刻趕到現場調查事故發生的原因，但造成這起悲劇的主因至今仍不得而知。