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沒跳傘卻離奇亡！夥伴起飛「繩索勾住他」慘墜山崖　死亡影片曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其一名41歲爸爸假日到山上進行高空滑翔傘的空中極限運動，他在山坡上一邊加速跑步，一邊推人，幫助夥伴從崖邊起飛。怎知順利升空後，他卻被滑翔傘的繩索勾住，整個人被向前拖行，並懸吊在半空中，接下來不到幾秒內就從70英尺（約21公尺）的高度墜谷身亡，同伴瞬間嚇傻。

綜合《太陽報》等外媒報導，這起事件發生在土耳其北部薩姆松省（Samsun）艾爾馬奇科山（Elmacik Hill），41歲的飛行傘運動員埃爾圖魯（Erdinc Ertugrul）13日跟著俱樂部一起到當地玩滑翔傘，幫忙拍攝影片的友人竟錄下了他的死亡瞬間。

▲▼土耳其41歲男子被跳傘繩索勾住，懸空吊掛幾秒後墜崖死亡。（圖／翻攝自viraltab）

▲土耳其41歲男子被跳傘繩索勾住，懸空吊掛幾秒後墜崖死亡。（圖／翻攝自vimeo）

這段由手機拍攝的影片可見，埃爾圖魯和一名友人正在幫忙滑翔傘起飛，他們一邊加速跑下坡，一邊推著準備升空的同伴，不料他卻被一根安全繩索勾住，到崖邊時竟來不及鬆手，就這樣遭滑翔傘吊在半空中。更慘的是，一出發後就遇到高聳的樹木，命懸一線的埃爾圖魯雙腳擦過樹梢時，瞬間從21公尺高度墜落山崖，同伴也立刻中斷錄影，背景還能聽見有幾人正在大喊。

據土耳其媒體報導，他的朋友撥打緊急電話，醫療人員等到達現場時埃爾圖魯已經死亡，他的朋友們情緒崩潰，眼淚止不住地流。檢察官接手調查後，遺體已被送往巴夫拉（Bafra）市立醫院太平間完成驗屍，並於13日埋葬在附近的小鎮庫斯勒甘（Kuslagan）。

和埃爾圖魯一起協助滑翔傘起飛的友人難過表示，埃爾圖魯在俱樂部擔任了3年的飛行傘運動員，他意外喪生後留下42歲妻子和一名年僅12歲大的兒子。

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