嘉市超前部署做好防汛準備　清淤確保排水系統暢通

▲備戰汛期超前部署 嘉市府做好防汛準備 全力清淤確保排水系統暢通 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

5月汛期將至，嘉義市政府工務處加強巡查區域排水及易淹水地區之雨水下水道，排定今年度清淤計畫，後續全力清淤，確保全市排水系統暢通。

因應極端氣候的挑戰，嘉義市政府超前部署提前於3月1日召開防汛整備會議，全面盤點各項防汛人力、機具、材料，做好各項防汛整備工作，嚴陣以待。為提升轄內防洪效能、確保排水系統暢通，區域排水已清淤長度19,110公尺，清淤土方計75立方公尺、清疏609台車雜草、雜物；雨水下水道已清淤長度1,882公尺，清淤土方計422立方公尺。

市府工務處長蘇文崎更率員實地巡查興業西路(上海路至南京路)雨水下水道清淤情形，確認狀況良好。適逢首波春雨，巡查時嘉義市瞬間強降雨，眾人見證雨水下水道排水十分順暢，蘇文崎感謝施工廠商作業人員在下水道的惡劣環境下辛苦清淤，為嘉義市的排水順暢安全做最好的準備。

蘇文崎強調，治水「不只是治標，更要治本」，提升區域排水能力及加速清淤一直是市府防汛重點，市府每年擬定清淤計畫投入大量人力及經費執行，清淤後可提高雨水下水道的通洪能力，減少路面積淹水的情況，防止因積淹水引發的水患。更重要的是要全員防汛，呼籲市民配合市府的防汛工作，務必注意天氣預報動態，將家戶排水溝淤積物清除，移開洩水口遮蔽物，全市一起來防災。

市府工務處表示，除了排水系統清淤工作，市轄重要河川、區排治理也有重大進展。牛稠溪新盧山橋已於111年11月3日通車，河道中不落墩，不會阻礙水流且可確保通洪斷面及河防安全；中央排水打通任督二脈，番仔溝橋改建已在109年6月完工，北港路上的通港橋改建工程如火如荼加速施工中；另外，影響大溪厝排水順暢之埤麻腳排水瓶頸段高速公路箱涵改建，以及嘉義交流道淹水問題設置滯洪池改善等工程，交通部高速公路局南區養護工程分局已分別在3月18日、4月12日開工，市府多管齊下並與中央聯手治水改善，維持汛期期間市區排水系統順暢，積極保障市民的生命財產安全。