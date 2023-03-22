「曾文土庫」超飢渴現況曝！整片黃土嚇壞當地人　國軍出手開挖

▲曾文水庫的水情相當吃緊，蓄水量只剩11.2％。（圖／翻攝「用數據看台灣」）



記者柯振中／綜合報導

台灣南部已有近600天沒有大雨紀錄，截至21日晚間10點，曾文水庫的蓄水量僅剩11.2％，缺水問題相當嚴重。對此，為了協助民眾對抗乾旱，國軍工兵投入了清淤行列，配合中央的抗旱政策，以54工兵群為主力開挖，爭取在汛期來臨前增加蓄水容量。

由於已經將近600天沒有下大雨，台灣南部面臨乾旱，去年更是30年以來降雨量最低的紀錄，各縣市供水情況緊張，其中台南市減量供水，高雄及嘉義縣市減壓供水，水情十分緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有民眾到訪曾文水庫，發現蓄水量相當少，可以看見大面積土石、泥沙。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



台南的曾文水庫是國內容量最大的水庫，如今蓄水量卻遲遲不見好轉，截至21日晚間10點，水庫只剩下11.2％的蓄水量。中央氣象局局長鄭明典表示，與2021年的水庫水情做比較，南部主要水庫與2021年的蓄水量幾乎相同，有了過往的經驗，應該能夠處理，但水情可能會非常緊張。

▲國軍投入清淤的行列，幫忙曾文水庫清淤，讓汛期來臨的時候蓄水量能夠增加。（圖／國防部）



為了協助南部水情，陸軍配合中央的抗旱政策，以54工兵群做為主力，整合了工兵部隊的能量，投入曾文水庫清淤作業當中，協助開挖、清除堆積的淤泥，搶在汛期來臨前增加蓄水容量。

有網友實際到場走訪後發現，曾文水庫裡面水量少得可憐，還能看見底部有大量泥沙，畫面曝光後，還有不少人苦笑直言「這裡是曾文土庫，不是曾文水庫，哭哭」，顯見缺水情況不容樂觀。