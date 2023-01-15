台東自辦鷺鷥湖清淤生態檢核　生態團體：值得其他縣市借鏡

▲生態檢核團隊針對施工廠商的工班強化生態檢核環境教育。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣森林公園為國家級卑南溪口重要濕地範圍，是台東市著名觀光景點之一，園內鷺鷥湖生態豐富、景色明媚，假日吸引許多遊客踏青、賞鳥，由於鷺鷥湖泥沙長年淤積，湖域生態相對敏感，為降低施工對生態帶來衝擊，台東縣政府自主將清淤工程提升辦理生態檢核，歷時十個月終於完工，友善措施成果獲得生態團體認同，一致稱許值得做為其他縣市借鏡。

▲施工後鳥類數量增加，更調查到多種候鳥前來度冬。

農業處長許家豪表示，去年2月縣府邀請荒野保護協會台東分會、台東野鳥學會和當地生態工作者獻策，訂定出保留草澤區、營造多樣性棲地、避開水鳥繁殖等多項友善措施，施工廠商於水鳥繁殖季過後進行施工，生態檢核團隊針對施工廠商的工班強化生態檢核環境教育，施工後鳥類數量增加，更調查到多種候鳥前來度冬，包含較罕見白冠水雞，成功完成任務。

全程參與的荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷，感謝台東縣政府林務科、生態檢核團隊、監造、施工廠商的用心，用最少的擾動讓鷺鷥湖往更好、更生態方向發展，建議未來多種植黃槿、水柳等湖畔植物增加鳥類掩蔽性。

台東野鳥學會楊宗瑋指出，該案歷時十個月，在生態團隊、監造、施工廠商通力合作下，多數友善措施皆落實，此一清淤工程案值得其他單位借鏡，建議日後維護湖畔除草朝友善化管理，修枝避開鳥類繁殖季，減少不必要擾動。

台東縣政府感謝生態團體和民眾在鷺鷥湖清淤期間的寶貴建議，透過生態檢核案更能落實公民參與，聽取生態團體建議，共同完成清淤案，未來森林公園將規畫友善除草、修枝計畫，劃設生態復育區以低頻度的管理方式降低生態干擾，讓森林公園往遊憩休閒與生態保育共好方向前進，歡迎民眾到森林公園賞鳥、休憩。