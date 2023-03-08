第五河川局協助仁義潭水庫清淤　梅雨季前預計清淤5.5萬立方米

▲▼ 第五河川局全力協助仁義潭水庫清淤 。（圖／台灣自來水公司第五區管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年南部地區降雨量創下30年來新低，仁義潭、蘭潭水庫水位逐漸降低，嘉義地區目前已實施第一階段限水措施「夜間減壓供水」，台灣自來水公司第五區管理處已啟動仁義潭清淤工作，預計完成3.5萬立方公尺。為搶在梅雨來臨前提昇蓄水能量，經濟部水利署第五河川局主動支援協助仁義潭水庫清淤工作，預計清淤2萬立方公尺，希望在梅雨前達到前，達仁義潭水庫清淤5.5萬立方公尺目標。

3月起嘉義水情燈號由綠燈提醒，改為減壓供水的「黃燈」，夜間等離峰時段減壓供水，仁義潭水庫不只有沙洲、小島浮現，壩堤水漬線愈來愈長，讓民眾擔心再不降雨，水庫恐將見底；由於仁義潭、蘭潭屬離槽式水庫，引八掌溪水經沉澱池除去淤泥後，經長距離導水管引入仁義潭，與蘭潭串連供水，每年均需進行清淤作業，適值枯水期，第五河川局於3月3日起協同台灣自來水公司第五區管理處投入清淤工作，目前正施設施工便道中，預計3月8日出土，希望倍增仁義潭清淤量。

水利署與自來水公司跨域合作共同面對極端氣候挑戰，積極清淤讓水庫擴大應有功能，雖清淤義增加庫容相對有限，但仍帶來一定的貢獻，再次呼籲民眾節約用水，珍惜水資源。