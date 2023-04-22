面對極端氣候　南消第一大隊超前部署防汛整備演練

▲台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

汛期將至，為因應颱風豪雨可能造成災害，台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。

第一大隊部署點位分布於新營區、柳營區、鹽水區、白河區、後壁區、東山區共計14處；消防局災害管理科、災害搶救科、民力運用科亦派員督導各部署點位之器材、人員配置及民間團體運用是否充足完善，同時也結合各區公所及部署點之里長，使其瞭解超前部署點的人員、車輛器材配置情形，以利搶救時之運用。同時藉由公所及里長的帶領下，也讓轄區分隊人員瞭解保全戶分布情形及各區公所內區域排水、移動式抽水機測試與沙包整備等防颱工作。

消防局第一大隊大隊長陳博文呼籲並提醒民眾，做好防汛準備，請民眾於防汛期間注意以下事項：

1、預先準備沙包或防水閘門，慎防淹水。

2、清理雨水溝及排水管，以防阻塞。

3、與家人一起查詢災害潛勢地圖，並討論家庭防災計畫，瞭解附近避難場所之位置。

4、備妥相關防颱用品、手電筒、電池、行動電源。

雖全台疫情已經趨緩，但全體第一線公所人員、警、消面對接下來可能發生的颱風豪雨，仍不得放鬆，積極啟動超前部署防汛救災整備工作，期許消弭災害於無形中。