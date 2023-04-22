　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

面對極端氣候　南消第一大隊超前部署防汛整備演練

▲台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導　　

汛期將至，為因應颱風豪雨可能造成災害，台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。

▲台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大隊部署點位分布於新營區、柳營區、鹽水區、白河區、後壁區、東山區共計14處；消防局災害管理科、災害搶救科、民力運用科亦派員督導各部署點位之器材、人員配置及民間團體運用是否充足完善，同時也結合各區公所及部署點之里長，使其瞭解超前部署點的人員、車輛器材配置情形，以利搶救時之運用。同時藉由公所及里長的帶領下，也讓轄區分隊人員瞭解保全戶分布情形及各區公所內區域排水、移動式抽水機測試與沙包整備等防颱工作。

▲台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第一大隊大隊長陳博文呼籲並提醒民眾，做好防汛準備，請民眾於防汛期間注意以下事項：
1、預先準備沙包或防水閘門，慎防淹水。
2、清理雨水溝及排水管，以防阻塞。
3、與家人一起查詢災害潛勢地圖，並討論家庭防災計畫，瞭解附近避難場所之位置。
4、備妥相關防颱用品、手電筒、電池、行動電源。

▲台南市消防局第一救災救護大隊及所屬分隊，22日辦理超前部署防汛救災器材整備及驗證演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖全台疫情已經趨緩，但全體第一線公所人員、警、消面對接下來可能發生的颱風豪雨，仍不得放鬆，積極啟動超前部署防汛救災整備工作，期許消弭災害於無形中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小
從小立志當狗！他砸45萬「變成牧羊犬」　1年後現況曝光
快訊／林書豪轟30分！　鋼鐵人改寫隊史最長7連勝
快訊／費芯大戰　黨員投票結果出爐
墨西哥恐怖命案　19歲正妹出遊被吊死掛橋下
MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界地球日！啓碁科技結合產官學　濁水溪畔造林1.4公頃

響應資源回收共創循環經濟　消費再生塑膠回收再製由好室喵開始

雲林溪翻轉臭水溝形象獲新生　環保局淨溪「溪望相伴」

面對極端氣候　南消第一大隊超前部署防汛整備演練

全台最大太陽光電島正式啟用　蔡英文：強力助攻能源轉型

鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

基隆市府表揚績優童軍　謝國樑期勉力善精神關懷社會

花蓮鳳林西瓜寒害或中央補助　每公頃6萬2千元申請至5／1止

勞動典範！黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工　第2場次盛大舉行

毒品通緝逃犯藏躲飯店　南警出擊起獲毒品300公克

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

世界地球日！啓碁科技結合產官學　濁水溪畔造林1.4公頃

響應資源回收共創循環經濟　消費再生塑膠回收再製由好室喵開始

雲林溪翻轉臭水溝形象獲新生　環保局淨溪「溪望相伴」

面對極端氣候　南消第一大隊超前部署防汛整備演練

全台最大太陽光電島正式啟用　蔡英文：強力助攻能源轉型

鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

基隆市府表揚績優童軍　謝國樑期勉力善精神關懷社會

花蓮鳳林西瓜寒害或中央補助　每公頃6萬2千元申請至5／1止

勞動典範！黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工　第2場次盛大舉行

毒品通緝逃犯藏躲飯店　南警出擊起獲毒品300公克

好朋友春日趴高潮指數破表 ！解封後「最嗨音樂野餐派對」揪ET粉爽吃爽玩

專訪／PSG將飛往倫敦！談MSI新賽制：入圍賽碰不到韓國隊很可惜、最警戒BLG

大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小時

王威晨「13輪奇蹟」身價翻15倍　將以父之名成立基金會

上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

南韓被迫選邊站！美中競爭「戰略模糊」不再有效　槓上中俄朝核武國

霍爾身體不適1球未投退場　樂天緊急推上陳鴻文

周子瑜出道辛酸曝「好友全刪光」！　韓國練習生壓力大：隨時被監視

黃偉晉開唱「薄紗透視裝」帥爆！　被問個唱進度尷尬說話了

樂天游擊打擊近況差　楊晉豪上一軍支援

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

大甲媽起駕！顏清標身體不適被扶出

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

新北雪白油桐花季　浪漫賞桐景點公開

毒品通緝逃犯藏躲飯店警起獲毒品

餐廳大盜落網羈押擴大清查

黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

2022大選　台東2名當選人遭判當選無效

更多熱門

相關新聞

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

台南市消防局第四大隊近日於所轄安定區中崙工業區發生重大工廠火警，為讓工業區提高警覺、強化廠區自主應變能力及結合消防隊救災作為，21日上午與安定區亞弘電科技股份有限公司共同辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，透過演練提升在地企業防災自主應變能力。

台南後壁連棟透天厝延燒5戶加強住宅防火宣導

台南後壁連棟透天厝延燒5戶加強住宅防火宣導

南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

北市水門弊案　涉貪官員17年前也曾遭起訴

北市水門弊案　涉貪官員17年前也曾遭起訴

關鍵字：

極端氣候南消防汛整備演練

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

LINE「實用1功能」再升級！

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面