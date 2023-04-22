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飛來橫禍！男子鐵軌旁脫褲撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

▲▼印度半快速列車「Vande Bharat train」。（圖／路透）

▲印度半快速列車「Vande Bharat train」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

印度日前發生一起「飛來橫禍」的死亡悲劇！一名退休多年的男性電工在鐵軌上脫褲解放，正當尿液如瀑布般傾洩而下時，突然一隻乳牛慘遭疾駛而來的火車撞上，該隻牛在空中飛躍數十公尺後，撞上鐵軌旁排尿的男子，導致該名男子當場死亡。

根據《每日星報》、《今日印度》，印度拉賈斯坦邦阿爾瓦爾（Alwar）於19日發生一起離譜的死亡事故，已經退休23年的老鐵路工人、電工夏瑪（Shivdayal Sharma）在該日如往常般推開家門，站在鐵軌旁露天撒尿，而在不遠處一頭乳牛正悠哉地吃草，並將步伐邁向鐵軌上，該條鐵軌為孟買通向古加拉特邦的鐵路。

豈料，印度半快速列車「Vande Bharat train」剛好行駛在該條鐵路，最後竟不偏不倚撞上在鐵軌吃草的乳牛，由於該輛列車最快速度能達每小時130至160公里，霎時強大的碰撞威力將乳牛頂得身體四分五裂，其中一部份屍塊甚至直接被強大力道頂上天，在高空飛躍30公尺後，碰巧撞上正在撒尿的夏瑪，導致夏瑪當場停止呼吸心跳，送醫後宣告不治。

▲▼印度乳牛在鐵軌旁吃草，遭半快速列車撞死。（示意圖／CFP）

▲印度乳牛在鐵軌旁吃草，遭半快速列車撞死。（示意圖／CFP）

印度當地媒體《瞭望報》（Outlook）指出，夏瑪慘遭乳牛屍體撞死、壓死的事件引發當地民眾對於政府的憤怒，因為該條鐵路從修建以來，至今已發生過多起牛隻擦撞所引發的事故，西部鐵路公司甚至開始在該段622公里長的鐵軌旁豎起金屬圍欄。

印度鐵道部長維什諾（Ashwini Vaishnaw）表示，「政府正在採取措施解決乳牛問題，而火車司機也在接受培訓，避免在耕地人口多的地區高速行駛。」

其實，早在半快速列車「Vande Bharat train」去年10月1日投入使用以來，一個月內就能發生多起事故，甚至僅通車6天（去年10月6日）就撞上了一頭牛，車頭當場毀損，經過20分鐘更換車頭後才繼續上路，然而隔天該輛列車車頭又撞上了牛。

當地網友看到如此獵奇的死法簡直驚呆了，「所以這個故事告訴我們，在軌道附近尿尿時，應該保持31公尺以上的安全距離」、「所以我得一邊衝刺一邊尿嗎」、「牛在印度是神聖的，所以某種程度來看，這人算是『遭天譴』」、「真沒想到有人會被天降神牛砸死，這死法也太印度了」。

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