大馬男爽嗑炸雞！切開驚見「肥美蛆蟲堆瘋狂蠕動」　超噁影片曝

▲馬來西亞一名男子在炸雞上發現數十隻蛆蟲。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子最近到餐廳吃炸雞時，竟發現雞肉上有幾十隻活蹦亂跳的蛆蟲，讓他直呼「太噁心了」。

據《星洲網》報導，這名男子最近在網上上傳影片，聲稱他與友人在一家馬來餐廳開齋聚會時，吃到一塊內部爬滿蛆蟲的炸雞。從影片可見，雞肉當時有數十隻白色蛆蟲正鑽來鑽去、不斷蠕動，而且體型還十分肥大，讓人看了頓失胃口。

男子在發現自己的雞肉有蛆蟲後，他附近的幾個顧客也立刻仔細查看自己的雞肉，果不其然，其中幾人的炸雞都有蛆蟲，讓他們氣得直批餐廳衛生欠佳。

男子的影片在網上曝光後，不少網友也留言表示，如今的餐廳衛生事件頻傳，提醒人們一定要注意一些24小時營業的餐廳，因為他們的食物衛生很讓人擔憂，但也有網友認為，執法單位一定要嚴懲這些衛生有問題的餐廳。