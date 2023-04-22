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印尼網路瘋傳「撤離35萬在台公民」　印尼外交部澄清

▲▼印尼雅加達民眾搭車返鄉過開齋節。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼雅加達民眾搭車返鄉過開齋節。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者李宗憲雅加達22日專電

印尼關注台海情勢，並稱為在台印尼人擬定緊急應變計畫。近期當地網路盛傳當局將撤回35萬名在台印尼公民，掀起熱議。印尼外交部對此表示否認，強調目前在台公民安全無虞。

一則19日上傳至Tiktok的影片，引用了台視的新聞畫面稱，印尼當局要求35萬名在台灣的印尼公民返國，並寫道「你準備好回家了嗎」，影片至今有超過64.4萬人次觀看，並有1萬多人轉載。

這則訊息很快就遭到印尼外交部否認，印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）向「羅盤報」（Kompas）表示，印尼政府「沒有如此要求」。

報導指出，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）否認35萬名在台印尼公民將被要求返回的消息，並保證在台灣的印尼公民目前是安全的。

他說：「有關呼籲在台灣的印尼公民返國的說法不是事實。」

先前印尼「羅盤報」報導稱，當局已經為在台印尼人擬定緊急應變計畫，當時努格拉哈曾向中央社表示，這類計畫不只因應台灣最近情勢，印尼在各國的代表處都需按照標準作業程序制定相關計畫。

努格拉哈說，根據標準作業程序（SOP），印尼駐各地的代表處都必須針對海外印尼公民擬定緊急應變計畫，因此駐台北印尼經濟貿易代表處才會有這項應變計畫。

他表示，「這並非只為因應台灣情勢才做準備」。

@xiansheng_yiguo apakah sudah siap pulang bestieeee??? #taiwannews #perangtaiwan #china #tiktoktaiwan #bmitaiwan???????????????? #tkitaiwan ♬ suara asli - 先生宜國

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