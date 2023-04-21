「絲絲入扣瓜田饗宴」　斗六絲瓜節5／6揭開序幕

▲斗六市公所今召開記者會，宣布「2023斗六絲瓜節」即將在5月6日熱鬧於膨鼠森林公園登場，活動內容精彩可期，邀請民眾踴躍參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2023斗六絲瓜節」即將在5月6日熱鬧為斗六在地絲瓜產季揭開序幕，斗六市公所於今（21）日舉辦宣傳記者會。今年絲瓜節以「絲絲入扣瓜田饗宴」作為主題，描述斗六絲瓜肥美多汁，烹煮後顏色保持翠綠、脆甜爽口，道道佳餚均色香味俱全，品嚐後更是回味無窮，扣人心弦。

斗六市長林聖爵表示，斗六市絲瓜種植面積大約70公頃，每逢絲瓜產季時一望無際的絲瓜園，開滿黃色的花朵，一條條翠綠的絲瓜，掛在瓜棚上，構成一幅美麗的田園景致。斗六絲瓜產地有著肥沃土壤及乾淨水源，產出品質優良且瓜肉味美的翠玉絲瓜，素有「LV頂級絲瓜」的美名。2023年斗六絲瓜節活動將於膨鼠森林公園舉辦，歡迎大家用行動支持絲瓜農的用心。

▲今年絲瓜節以「絲絲入扣瓜田饗宴」作為主題，描述斗六絲瓜肥美多汁，烹煮後顏色保持翠綠、脆甜爽口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所說明，絲瓜節活動當天現場將展售優質斗六絲瓜及在地新鮮農產品，一連串精彩豐富的表演及活動，有小朋友喜歡的YOYO姐姐、小蠟筆魔術劇團、歡樂氣球小丑，以及在地社區、學校學生輪番演出，還有多項豐富抽獎好禮，等大家來抽頭獎。

斗六絲瓜好味道，吃了就知道，邀請到知名主廚郭主義(古錐師)，為大家示範美味絲瓜料理秀，另外準備限量1000份絲瓜粥，凡於活動現場內攤位，不限消費金額，單次消費可獲得1張品粥卷，每攤位發完為止，限量絲瓜促銷活動、手作體驗活動等，讓參與的家長與孩子們擁有美好的周末，相關訊息請隨時關注「雲林縣斗六市公所粉絲團」。