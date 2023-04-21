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以選舉補助款爲兒少存希望　張麗善親交定存單勉勵監護兒

▲縣長張麗善於今日親自將五萬元的定期存單交給已成年的監護兒少小蓉，向即將踏入社會的小蓉獻上無限祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善親自將五萬元的定期存單交給已成年的監護兒少小蓉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善在2022年平安夜與48位監護兒少團聚，並且運用選舉補助款替每位監護兒少存下第一筆三年的定期儲金新台幣5萬元，希望透過儲蓄的方式給這些孩子最實質的幫助，存下一個希望，也是縣長媽媽的心意，更培養孩子金錢管理觀念與儲蓄的習慣。

縣長張麗善於今（21）日，親自將五萬元的定期存單交給已成年的監護兒少小蓉，向即將踏入社會的小蓉獻上無限祝福。縣長張麗善更分享自身經歷勉勵小蓉說，未來人生的路途中難免會遇到困境，她鼓勵小蓉靠自己的堅持與勇氣渡過外，更盼透過這筆定存儲金助其培養儲蓄習慣，為需要時能預先準備、有所幫助，祝福小蓉迎向美好的未來。

社會處林文志處長表示，小蓉於1歲多時即由雲林縣政府進行安置，並於2005年由雲林地方法院判決由雲林縣政府監護，小蓉過往曾經在寄養家庭及機構安置，在2019年2月28日結束機構安置後，雲林縣政府轉介自立服務輔導就業，並補助每月房租及生活費用，協助小蓉穩定於社區中就業，小蓉在推動自立服務四年期間，就業及生活狀況皆穩定，在社區中亦有重要的友人資源可以保持連結並提供正向支持。

雲林縣政府表示，目前由縣長監護的未成年兒少大多由縣政府安排出養或培養自立能力，積極協助孩子取得大學的學歷或進行就業協助，過往也有許多監護兒少考取大警察專科學校及大專院校，希望每一位孩子成年後都可以自給自足，成為對社會有益的人。

▲縣長張麗善於今日親自將五萬元的定期存單交給已成年的監護兒少小蓉，向即將踏入社會的小蓉獻上無限祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善向即將踏入社會的小蓉獻上無限祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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