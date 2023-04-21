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蔬菜「船進新加坡」　張麗善：雲林蔬菜外銷展新頁

▲雲林縣政府跟雲林良品團隊除27日參加台灣蔬菜節開幕活動，還將參加25日至28日新加坡國際食品展，本屆雲林廠商將與其他100多個國家攤位一起展售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府跟雲林良品團隊除27日參加台灣蔬菜節開幕活動，還將參加25日至28日新加坡國際食品展，本屆雲林廠商將與其他100多個國家攤位一起展售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府攜手新加坡最大超市「職總平價超市」(NTUC FairPrice)，將於本月27日起舉辦台灣蔬菜節—雲林良品週，行銷雲林優質葉菜；雲林縣政府今（21）日召開宣傳記者會，縣長張麗善指出，這是雲林生鮮短期葉菜首度「坐船」進軍星、馬，打響雲林蔬菜名氣，為台灣蔬果打開更多的國際市場。

雲林縣長張麗善指出，雲林農業產值超過850億，穩居全國之冠，近年來持續耕耘新加坡及馬來西亞等東南亞市場，除了蔬菜外更包含文旦、茂谷柑、柳丁等果品，去年累計出口超過300 公噸雲林蔬果，獲得當地的熱烈好評迴響，對拓展當地市場充滿信心。

台灣蔬菜節—雲林良品週是雲林短期葉菜品項首度突破生鮮保存技術，用船運方式前往新加坡展售，也是雲林良品首度海外大型行銷活動，她將親率相關局處首長與鄉鎮農會人員參加開幕典禮。在國內市場，每三把蔬菜就有一把來自雲林！希望藉由這次行銷活動，提高雲林蔬果在新加坡市場佔有率，希望未來新加坡市場每三把蔬菜中就有一把來自雲林。

▲雲林縣政府跟雲林良品團隊除27日參加台灣蔬菜節開幕活動，還將參加25日至28日新加坡國際食品展，本屆雲林廠商將與其他100多個國家攤位一起展售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府攜手新加坡最大超市「職總平價超市」(NTUC FairPrice)，將於本月27日起 舉辦台灣蔬菜節—雲林良品週，行銷雲林優質葉菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣府農業處長魏勝德表示，職總平價超市（NTUC）在星、馬共有300多間連銷門市，是當地最大超市，台灣蔬菜節將展售紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹、迷你彩椒、五彩蘿蔔、彩椒、聖女小番茄、黑木耳、秀珍菇、香菇、白玉苦瓜、小松菜、青江菜、蚵白菜、齒葉白菜、菠菜、芥藍菜、日式茼蒿、甘藷葉、空心菜等優質蔬菜。

宜捷威科技公司總經理林延蓉說明，這次是台灣短期葉菜類首度海運新加坡，同步在全島超過160間門市販售，這次展售的4.5萬包蔬菜包裝精美，儲運技術升級確保新鮮品質，價格也較空運親民，相信能打入新加坡家庭中，如果這次銷售成績不錯，五月第三週將再做一次促銷檔期。

農業處長魏勝德提到，雲林縣政府跟雲林良品團隊除27日參加台灣蔬菜節開幕活動，還將參加25日至28日新加坡國際食品展，本屆雲林廠商將與其他100多個國家攤位一起展售，把雲林良品介紹給全世界，並透過與國外市場交流，持續開拓新興市場，讓雲林良品品牌得以驕傲的在國際發揚。

 

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