　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

▲大甲媽起駕。（圖／記者白珈陽攝）

▲大甲媽起駕，董事長顏清標仍親扶轎出廟埕。今晚起駕吸引15萬名信徒到場。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

「大甲媽起駕了！」起馬砲震天三響後，在15萬名信徒跪拜、簇擁及歡呼聲中，大甲媽在21日11點05分正式展開9天8夜進香遶境。今年鎮瀾宮董事長顏清標雖身體微恙，仍親自扶轎恭送媽祖出城，同行扶轎的還有台中市長盧秀燕、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。今年人潮擠爆，鑾轎花了4分鐘才出廟埕。但顏清標疑似人群太擁擠、空氣太悶熱，身體疑似不適，一出廟埕就暫時退出隊伍，在一旁騎樓休息，休息約10分鐘後回廟內休息。

眾人關心顏清標身體狀況，記者詢問「身體還好嗎？，顏清標回覆「還好、還好！」最後在騎樓稍作休息後，慢慢走回鎮瀾宮內休息，還和信徒合照，眾人也才鬆口氣。

▲大甲媽起駕。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏清標扶轎出廟埕後，疑似身體不適被扶到一旁騎樓，眾人趕緊幫忙搧風。（圖／記者白珈陽攝）

今年顏清標在起駕前驚傳住院，向醫院請假回大甲參加起駕宴，連兒子顏寬恒都透露應該不會讓父親參加起駕，但顏清標今天依舊現身鎮瀾宮，並接待前來參拜的親民黨主席宋楚瑜及國民黨主席朱立倫。晚上媒體都猜測，顏清標不會現身扶轎，但晚間10點50分出現廟內準備起駕扶轎，並扶轎走出廟埕。

▲大甲媽起駕。（圖／記者白珈陽攝）

9天8夜進香遶境行程途經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里，鑾轎預計22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24、25日新港奉天宮，26日起程回鑾，30日晚間回駕鎮瀾宮。

▲大甲媽起駕。（圖／記者白珈陽攝）

▲大甲媽起駕，鎮瀾宮熱鬧如不夜城。（圖／記者白珈陽攝）

今年大甲媽遶境起駕，少了政治味，藍綠大咖競相參拜盛況已不復見，由顏清標、盧秀燕與鄭銘坤等人扶轎，綠營政治人物全部缺席，同時間廟方施放絢爛煙火，熱鬧程度不輸跨年。

▲大甲媽起駕。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏清標扶轎出廟埕後，疑似空氣太悶熱、人潮太擁擠，被工作人員趕緊扶到騎樓休息。（圖／記者白珈陽攝）

大甲鎮瀾宮周邊今晚越夜越美麗，不僅鑼鼓喧天，陣頭電音互相較勁，還有陣頭搬出火焰秀，讓信徒們看得目不轉睛。據現場人士透露，晚間9點半左右，已約有14、15萬人湧至鎮瀾宮周圍，等待晚間11點05分一到，媽祖起駕進行9天8夜遶境活動。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／大甲媽起駕！顏清標親扶鑾轎　15萬信徒塞爆廟埕
快訊／遭爆涉賄選　費鴻泰回應了
網瘋傳八大妹「遭潑熱湯毀容照」！照片本人46字發聲了
制止兒看手機被噴酒精失聯　單親爸找到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇　桃園登場探討女性領導力

迎接422世界地球日　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球共植美好

5月報稅免出門　在家e報稅還有機會抽大獎！

大甲車站擠爆畫面曝　15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

黑絲OL「綠燈過斑馬線」險遭撞！扭腰跳閃才躲過　超扯影片曝光

大甲媽起駕人潮爆　巨乳地瓜球被發現漲價「大包19粒→14粒」

東大福德宮回饋鄉里捐贈救護車　竹市救護能量再升級

睽違3年　「2023新竹市龍舟賽」強勢回歸

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇　桃園登場探討女性領導力

迎接422世界地球日　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球共植美好

5月報稅免出門　在家e報稅還有機會抽大獎！

大甲車站擠爆畫面曝　15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

黑絲OL「綠燈過斑馬線」險遭撞！扭腰跳閃才躲過　超扯影片曝光

大甲媽起駕人潮爆　巨乳地瓜球被發現漲價「大包19粒→14粒」

東大福德宮回饋鄉里捐贈救護車　竹市救護能量再升級

睽違3年　「2023新竹市龍舟賽」強勢回歸

展逸國際4月底登興櫃　看好疫後復甦力拚明年轉上櫃

台中八大妹遭潑湯重傷搶救　惡煞落網畫面曝！3人複訊後「全交保」

南非一家爆滅門血案　陌生人闖入大屠殺「10人遭槍擊慘死」

「雄女正妹」在學中直接被選上拍片！　導演讚：充滿青澀氣質與靈氣

八大女遭「滾燙熱湯潑臉」！草爺出手了：免費幫修復燒燙傷

美洩密文件：中國打造網攻武器　以劫持敵方衛星

2女員工車展「見陸客秒變臉」慘了！　這大牌股價重挫1千億

隊友竟會自己的神技！柯瑞驚呆　勵志哥看好勇士4連勝原因曝

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

大甲媽起駕！顏清標親扶鑾轎　15萬信徒簇擁塞爆廟埕

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

黑絲OL綠燈過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

新北雪白油桐花季　浪漫賞桐景點公開

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

2022大選　台東2名當選人遭判當選無效

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

瘖啞又飢餓！迷途闖快速道竟是協尋人口

易肇事路段意外頻傳　鳳林警即日起交通大執法

推動「數位發展部」落腳台南

台東普悠瑪國際鐵人三項賽3/18登場

更多熱門

相關新聞

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

大甲媽遶境今晚起駕，是疫情全面解封後的起駕活動，信徒們蜂擁至鎮瀾宮恭迎媽祖出巡，整個大甲宛如不夜城，大甲車站更是擠爆，粗估吸引15萬名信眾到鎮瀾宮參加起駕活動。晚間接近10點鐘，鎮瀾宮也公布空拍畫面，鎮瀾宮周圍被擠得水洩不通，越晚人潮越多！

防搶轎爆衝突再現！顏清標喊：拜託不要吵架

防搶轎爆衝突再現！顏清標喊：拜託不要吵架

大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來　人潮擠爆鎮瀾宮

大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來　人潮擠爆鎮瀾宮

朱立倫南下求大甲媽　顏清標：團結在野

朱立倫南下求大甲媽　顏清標：團結在野

祈求大甲媽保佑國民黨化解掉敵人　朱立倫：用團結力量讓台灣更好

祈求大甲媽保佑國民黨化解掉敵人　朱立倫：用團結力量讓台灣更好

關鍵字：

大甲媽起駕

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！本人46字澄清了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

3人「KTV潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心喊：最掙扎的時刻

快訊／徐巧芯突發緊急聲明　接獲費鴻泰疑涉嫌違約「包車載人投票」

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

LINE「實用1功能」再升級！

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

文彬出殯她不能到⋯　17年好友信飛「缺席告別式」全身黑現機場

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

大甲媽起駕！顏清標親扶鑾轎　15萬信徒簇擁塞爆廟埕

阻兒看手機被噴酒精　失聯爸找到了

梁云菲男友「那個人我知道是誰」

多倫多機場爆竊案　4.6億黃金消失

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面