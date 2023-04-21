快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

▲大甲媽起駕，董事長顏清標仍親扶轎出廟埕。今晚起駕吸引15萬名信徒到場。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

「大甲媽起駕了！」起馬砲震天三響後，在15萬名信徒跪拜、簇擁及歡呼聲中，大甲媽在21日11點05分正式展開9天8夜進香遶境。今年鎮瀾宮董事長顏清標雖身體微恙，仍親自扶轎恭送媽祖出城，同行扶轎的還有台中市長盧秀燕、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。今年人潮擠爆，鑾轎花了4分鐘才出廟埕。但顏清標疑似人群太擁擠、空氣太悶熱，身體疑似不適，一出廟埕就暫時退出隊伍，在一旁騎樓休息，休息約10分鐘後回廟內休息。

眾人關心顏清標身體狀況，記者詢問「身體還好嗎？，顏清標回覆「還好、還好！」最後在騎樓稍作休息後，慢慢走回鎮瀾宮內休息，還和信徒合照，眾人也才鬆口氣。

▲顏清標扶轎出廟埕後，疑似身體不適被扶到一旁騎樓，眾人趕緊幫忙搧風。（圖／記者白珈陽攝）



今年顏清標在起駕前驚傳住院，向醫院請假回大甲參加起駕宴，連兒子顏寬恒都透露應該不會讓父親參加起駕，但顏清標今天依舊現身鎮瀾宮，並接待前來參拜的親民黨主席宋楚瑜及國民黨主席朱立倫。晚上媒體都猜測，顏清標不會現身扶轎，但晚間10點50分出現廟內準備起駕扶轎，並扶轎走出廟埕。

9天8夜進香遶境行程途經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里，鑾轎預計22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24、25日新港奉天宮，26日起程回鑾，30日晚間回駕鎮瀾宮。

▲大甲媽起駕，鎮瀾宮熱鬧如不夜城。（圖／記者白珈陽攝）



今年大甲媽遶境起駕，少了政治味，藍綠大咖競相參拜盛況已不復見，由顏清標、盧秀燕與鄭銘坤等人扶轎，綠營政治人物全部缺席，同時間廟方施放絢爛煙火，熱鬧程度不輸跨年。

▲顏清標扶轎出廟埕後，疑似空氣太悶熱、人潮太擁擠，被工作人員趕緊扶到騎樓休息。（圖／記者白珈陽攝）



大甲鎮瀾宮周邊今晚越夜越美麗，不僅鑼鼓喧天，陣頭電音互相較勁，還有陣頭搬出火焰秀，讓信徒們看得目不轉睛。據現場人士透露，晚間9點半左右，已約有14、15萬人湧至鎮瀾宮周圍，等待晚間11點05分一到，媽祖起駕進行9天8夜遶境活動。