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基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」　警方地毯式安全檢查

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署陳情信箱於112年4月21日接獲署名「劉濤濤」之人，留言「我們在基隆火車站北站某處安裝了五顆遙控炸彈，我們將會引爆炸彈！」的恐嚇郵件，基隆市警察局接獲基隆地檢署通報後，局長張樹德即指示刑事警察大隊及第一分局全力追查。經過地毯式的檢查後，均未發現可疑爆裂物，但追查到發信網路IP位址在境外。

▲▼基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」，警方展開地毯式安全檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」，警方展開地毯式安全檢查。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」，警方展開地毯式安全檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局通報鐵路警察局，會同基隆市警察局鑑識科防爆小組共同以綿密巡邏方式巡視基隆火車站大廳、站體月臺層、穿堂層、售票處、垃圾桶、廁所與其他易藏匿爆裂物的可疑處所，進行安全檢測，並持續針對行跡可疑人士進行盤查，嚴密防範危安事件發生，以確保民眾搭乘安全，截至晚間，均未發現可疑爆裂物。

▲▼基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」，警方展開地毯式安全檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

市警局張樹德局長表示，經查該電子信箱曾於112年1月26日、1月30日、2月3日、4月日10、4月18日以email內容提及將分別於台鐵、桃園機場捷運及桃園高鐵站放置爆裂物等恐嚇危安言論，經分析上揭恐嚇電子郵件使用之電子信箱及文字用語，均與近期恐嚇公眾案件相同，追查發信網路IP位址也同屬境外，研判恐嚇行為極可能仍是數度恐嚇台北捷運的中國籍張姓男研究生所為。

▲▼基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」，警方展開地毯式安全檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

張樹德表示，近日來網路匿名仇恨或恐嚇他人之負面訊息層出不窮，台鐵系統每日運輸旅客數百萬人次，容易成為製造恐慌的目標。

▲▼基隆火車站接獲「放炸彈恐嚇信」，警方展開地毯式安全檢查。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方將持續落實勤務綿密及提高見警率外，隨時能夠因應突發狀況應變防處，並提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全違法行為，警方將全力追查，依法究辦。

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