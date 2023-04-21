防搶轎爆衝突再現！顏清標喊「拜託不要吵架」：不然都要我擔

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

2023年大甲媽遶境今晚起駕，展開9天8夜行程，去年鑾轎行經彰化民生地下道時，爆發統促黨搶轎衝突。今天鎮瀾宮董事長顏清標雖身體微恙，但仍在廟埕喊話跟著媽祖出門要守規矩，「台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣的信徒，去程跟回來拜託都不能吵架，不然帳都算我的，都要我擔，非常感謝！」

▲去年搶轎爆衝突，警方狂噴辣椒水，今年鎮瀾宮董事長顏清標喊話「拜託都不能吵架」。（圖／記者白珈陽攝）



大甲媽鑾轎預計４月22日將通過民生地下道，去年統促黨嬴政黨部穿政黨背心，與警方爆發激烈衝突。主委李家葳說，今年仍會按照往年慣例，邀請總裁張安樂，穿背心帶百人前往接轎。

日前傳出身體不適住院三周，臨時向醫師請假參加起駕宴，今天顏清標現身鎮瀾宮，受訪透露「這次不是請假，昨天就已經出院」、「在媽祖保佑下，身體一天比一天好」，還中氣十足喊「媽祖我愛你」。

今天下午，親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫等先後到鎮瀾宮參拜，綠營政治人物全數缺席。

傍晚5點鐘，先由顏清標及台中市副市長王育敏恭請3尊媽祖神像上轎。晚間子時到，3顆起馬炮點燃後拉開序幕，預計由台中市長盧秀燕親自扶轎，恭迎媽祖起駕，展開為期9天8夜遶境。