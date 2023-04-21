17歲槍手取槍現場曝！藏鏡人支援Gun boy衝鋒包　警追關鍵6hrs

記者戴上容／新北報導

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪，朝著鐵捲門連開51槍，消息震驚全台。警方進一步追查發現，劉姓少年在昨天凌晨就已搭計程車跑到土城區的青仁路、青隆街待了6個小時，疑在一處貨櫃屋取得槍械後，上午8時許，再搭計程車到土城當鋪轟51槍，隨後前往警局投案，警方正追查槍枝來源，是否有人接應等諸多疑點。

▲少年槍手犯案前在土城停留6個小時 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市土城區一間當鋪20日遭槍擊，17歲劉姓少年持槍掃射51槍後，搭計程車前往板橋分局大觀派出所投案，訊後被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法，在晚間8點多移送新北地院少年法庭，但面對媒體提問，全程不發一語，稍早新北地院裁定收容。警方初步調查，劉姓少年不是列管幫派分子，供稱與當鋪負責人有私人恩怨，因此持槍掃射。

▲ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

從最新流出的畫面可見，劉姓少年昨天（20日）凌晨2時32分許，就在新北市土城區青仁路、青隆街口下車，當時衣著與犯案時一樣，都是黑色上衣、牛仔褲、腳踩上萬元潮鞋，但不同的是，他手上拎著一個塑膠袋，沒有開槍當下所揹的Gun boy衝鋒包等物。

經了解，劉姓少年在土城青仁路、青隆街口附近待約6個小時，疑在一處貨櫃屋取得槍械後，在昨天上午8時許於青仁路棒壘球場搭乘計程車，前往土城區四川路當鋪，44秒內連開51槍，再前往板橋分局大觀派出所投案。

警方目前正擴大追查，釐清劉少待在土城這6小時期間，「待在何處」、「與誰碰面」、「槍枝來源」等諸多疑點。