豪宅區開槍！開車搖晃拒檢...彰化警對空鳴槍　毒男逃10公里落網

記者唐詠絮／彰化報導

驚！員林市豪宅區員林大道與龍富街口，昨（20）日下午一輛車頭有毀損的銀色轎車為躲避警車攔查，突然將車開上人行道上，差點撞到路人，警車見狀前往攔查，銀色駕駛倒車後突然加速往前，試圖衝撞員警，警方見狀立刻對空鳴槍制止，駕駛遂往彰化市方向逃逸，最後被警方逮捕，更在車上搜到毒品，全案依公共危險、毒品危害、妨害公務及毀損等罪嫌偵辦。

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▲員林市豪宅區20日昨天發生槍擊。（圖／民眾提供，以下同）

員林警分局初步調查，20日下午3時，村上派出所謝姓與簡姓員警於中山路南下路段執行勤務時，發現郭男（33歲）駕駛的銀色車輛車頭毀損，且駕駛有蛇行及隨意變換車道跟蛇形，察覺有異便上前攔查。

未料郭男卻突踩油門加速，警方立即鳴笛追緝，郭男在龍富街口及員林大道五段路口被警車攔截，簡姓員警下車攔阻時險遭對方衝撞，謝姓員警見狀對空鳴槍一發制止，郭男立即駕車甩尾疾駛朝彰化市方向逃逸，隨後警方立即加強圍捕警力，最後在10公里外的花壇將其逮捕。

員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，警方在郭男車上起出少量毒品，研判應是為躲避警方追緝而心虛落跑，由於郭男駕駛逃逸時險些衝撞到員警跟後方車輛，為免致生危險才趕緊對空鳴槍嚇止，至於郭男是否有毒駕還須進一步檢驗，目前依公共危險、毒品危害防治條例、妨害公務及毀損等罪嫌偵辦。