　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪宅區開槍！開車搖晃拒檢...彰化警對空鳴槍　毒男逃10公里落網

記者唐詠絮／彰化報導

驚！員林市豪宅區員林大道與龍富街口，昨（20）日下午一輛車頭有毀損的銀色轎車為躲避警車攔查，突然將車開上人行道上，差點撞到路人，警車見狀前往攔查，銀色駕駛倒車後突然加速往前，試圖衝撞員警，警方見狀立刻對空鳴槍制止，駕駛遂往彰化市方向逃逸，最後被警方逮捕，更在車上搜到毒品，全案依公共危險、毒品危害、妨害公務及毀損等罪嫌偵辦。

1067641

▲員林市豪宅區昨天發生槍擊。（圖／民眾提供）

▲員林市豪宅區20日昨天發生槍擊。（圖／民眾提供，以下同）

▲員林市豪宅區昨天發生槍擊。（圖／民眾提供）

員林警分局初步調查，20日下午3時，村上派出所謝姓與簡姓員警於中山路南下路段執行勤務時，發現郭男（33歲）駕駛的銀色車輛車頭毀損，且駕駛有蛇行及隨意變換車道跟蛇形，察覺有異便上前攔查。

未料郭男卻突踩油門加速，警方立即鳴笛追緝，郭男在龍富街口及員林大道五段路口被警車攔截，簡姓員警下車攔阻時險遭對方衝撞，謝姓員警見狀對空鳴槍一發制止，郭男立即駕車甩尾疾駛朝彰化市方向逃逸，隨後警方立即加強圍捕警力，最後在10公里外的花壇將其逮捕。

▲員林市豪宅區昨天發生槍擊。（圖／民眾提供）

員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，警方在郭男車上起出少量毒品，研判應是為躲避警方追緝而心虛落跑，由於郭男駕駛逃逸時險些衝撞到員警跟後方車輛，為免致生危險才趕緊對空鳴槍嚇止，至於郭男是否有毒駕還須進一步檢驗，目前依公共危險、毒品危害防治條例、妨害公務及毀損等罪嫌偵辦。

▲員林市豪宅區昨天發生槍擊。（圖／民眾提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LINE新功能上線　「收回訊息」更強了
17歲槍手搭小黃　領槍現場曝光
快訊／國1五楊高架瑪莎拉蒂成火球！　768萬燒光了
星國再喊「守護中華民國！」　侯友宜：國家需要我，一定挺身而出
梁云菲男友：我知道那個人是誰！　如果被綠絕對離開
大甲媽今晚起駕！顏清標滿頭白髮暴瘦現身　親吐身體狀況
中信兄弟來硬的！依中職規章　吳哲源只能被迫接受？
超商取貨豪送「11元購物金」　限時4天衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

24歲餐飲店員工上班壓力大　穿女裝「露鳥」嚇熟女...半小時栽了

移工動脈瘤破裂昏迷被丟包急診室　欠百萬醫療費後續安置成人球

165專線「1日3千通」　2022年「假確診釣魚簡訊」詐騙電話量創新高

17歲槍手取槍現場曝！藏鏡人支援Gun boy衝鋒包　警追關鍵6hrs

快訊／高雄國中校園傳喋血！　學生持折疊刀劃傷同學手臂　

飢渴男「沒交過大奶」超想要！掀豐滿女上衣猛親　急捧60萬求饒

大甲媽今晚起駕！顏清標滿頭白髮暴瘦現身　親口回應身體狀況

快訊／國1五楊高架瑪莎拉蒂「海神」成火球！　768萬燒光了

禾馨前營運長林思宏...信義區酒駕上路　警員攔查酒測畫面曝

9歲兒面前「性侵11歲女兒」　獸父喊：把軟骨壓進去…1原因獲無罪

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

24歲餐飲店員工上班壓力大　穿女裝「露鳥」嚇熟女...半小時栽了

移工動脈瘤破裂昏迷被丟包急診室　欠百萬醫療費後續安置成人球

165專線「1日3千通」　2022年「假確診釣魚簡訊」詐騙電話量創新高

17歲槍手取槍現場曝！藏鏡人支援Gun boy衝鋒包　警追關鍵6hrs

快訊／高雄國中校園傳喋血！　學生持折疊刀劃傷同學手臂　

飢渴男「沒交過大奶」超想要！掀豐滿女上衣猛親　急捧60萬求饒

大甲媽今晚起駕！顏清標滿頭白髮暴瘦現身　親口回應身體狀況

快訊／國1五楊高架瑪莎拉蒂「海神」成火球！　768萬燒光了

禾馨前營運長林思宏...信義區酒駕上路　警員攔查酒測畫面曝

9歲兒面前「性侵11歲女兒」　獸父喊：把軟骨壓進去…1原因獲無罪

24歲餐飲店員工上班壓力大　穿女裝「露鳥」嚇熟女...半小時栽了

宋逸民「偷拍老婆真實居家照」！還PO上網：一定會被罵…陳維齡反應曝

「茶茶事件」尚未宣判！動保團體發起AI智能連署　盼五月排審修法

移工動脈瘤破裂昏迷被丟包急診室　欠百萬醫療費後續安置成人球

嘴巴痛4年無解！花蓮女患口灼症超絕望　醫：找出病因是關鍵

啦啦隊女神慈妹手臂內側驚見「黑黑一片」！　本尊親揭真相

超愛格局、貸款也OK　卡在後有墓地！網見「前方一景」反搖頭

侯友宜揭下午不公開預談內容　「地緣戰略、經貿發展」都有機會討論

新郎不是我！黃文星爆氣綁架李國超　高欣欣嚇到掉淚

許書豪抱1歲兒絆倒　他一舉動「肉身護兒」老婆當場嚇哭

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

社會熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

即／高雄88大發交流道死亡追撞！小貨車駕駛傷重不治

獨／禾馨營運長林思宏酒駕　超扯酒測值曝

少女1天賺3700元　竟是老闆要求做1事

即／17歲槍手「當街掃射51槍」法院裁定收容

釣客驚見河面有人　報案救起1人

赴陸開公司　回台挖角工程師被起訴

追焦手被列公共危險關係人　警方回應

17歲愛孫學壞當槍手　阿嬤氣炸切割：我不認識他

更多熱門

相關新聞

曾通報家暴！女還沒聲請保護令　4天後遭夫砍死

曾通報家暴！女還沒聲請保護令　4天後遭夫砍死

嘉義水上鄉21日發生一起人倫悲劇！一名父親持刀殺害妻子及年僅7歲、10歲的兒子後自戕，警方獲報到場，3人明顯死亡，僅剩7歲兒子重傷送醫，目前尚未脫險。初步了解，社會局17日就曾接獲家暴通報，也立即介入關懷、調查，不過妻子在評估狀況後並未提出保護令，沒想到事隔4天就慘遭殺害，連同兒子也一同遇害，令人不勝唏噓。

醉駕衝郵局領普發6000慘了　還没入袋先噴 9萬

醉駕衝郵局領普發6000慘了　還没入袋先噴 9萬

欠薪遭罰！明道大學：4/24補發薪水

欠薪遭罰！明道大學：4/24補發薪水

「驚見車內一隻手」後車廂掉出1男人

「驚見車內一隻手」後車廂掉出1男人

他4度酒駕「喝完又上路」吞5罰單　輕熟女混酒恍神：忘了怎麼會騎車上路

他4度酒駕「喝完又上路」吞5罰單　輕熟女混酒恍神：忘了怎麼會騎車上路

關鍵字：

彰化員林豪宅槍響吸毒衝撞影音

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面