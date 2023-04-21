曾通報家暴！嘉義女還沒聲請保護令　4天後連兒子一同遭丈夫砍死

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義水上鄉21日發生一起人倫悲劇！一名父親持刀殺害妻子及年僅7歲、10歲的兒子後自戕，警方獲報到場，3人明顯死亡，僅剩7歲兒子重傷送醫，目前尚未脫險。初步了解，社會局17日就曾接獲家暴通報，也立即介入關懷、調查，不過妻子在評估狀況後並未提出保護令，沒想到事隔4天就慘遭殺害，連同兒子也一同遇害，令人不勝唏噓。

▲嘉義人倫慘案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方初步調查，夫妻雙方因金錢感情糾紛經常發生爭吵，今晨兩人又再度發生口角，男子一氣之下竟持刀揮砍妻兒，造成妻子及大兒子身亡，接著自己自殘後又跳樓身亡，僅剩7歲小兒子存活，送醫搶救後，目前尚未脫險。

據社會局表示，週一社會局就曾接獲家暴通報，而因過去不曾有過通報紀錄，社會局也第一時間立刻介入了解，並且提供相關的處置計畫等，但後來妻子經評估後，並未提出保護令的聲請，沒想到才相隔4天，就發生這場悲劇，也讓社會局人員相當震驚。

對此，社會局表示，目前已會同警政及司法單位介入調查，後續關於家屬的喪葬、醫療、生活輔導等，社會局會持續關懷陪同。

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