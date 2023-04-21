禾馨前營運長林思宏...信義區酒駕上路　警員攔查酒測畫面曝

記者邱中岳／台北報導

禾馨醫療集團前營運長林思宏，在2022年涉嫌詐保千萬，但卻在4月10日凌晨在台北市信義區酒後駕車，最後遭內湖分局警員攔查到案，隨後被依公共危險罪送辦，而他當時被警員攔查的畫面也隨之曝光。

▲禾馨醫療集團前營運長林思宏酒駕被警方攔查到案畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

林思宏在台北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒後開車上路，被警方攔查，經過確定酒測後，確定酒測值0.62，當下坦承酒駕，遭依現行犯送辦。

之後士林地檢署據酒精測定記錄表和警方舉發違反道路交通管理事件通知單、車輛詳細資料表等資料，向法院聲請簡易判決處刑。

畫面中，林思宏被警方攔查後配合酒測，吹氣後盯著酒測器，直到數值確定超標，酒測值0.62，警員也將酒測器給林思宏看，當場告知林觸犯公共危險罪。

禾馨診所稍早發表聲明，「禾馨對此深感震驚和憤怒，引起大眾關注浪費社會資源，診所感到非常遺憾與抱歉並將深切反省。禾馨向來嚴格規範醫師切勿觸法，已啟動內部稽核機制及懲處措施，進行最嚴格之懲處。再次向社會致歉。」

林思宏今日因詐保案出庭，結束後從台北地院走出，並在鏡頭前致歉表示「深刻反省，非常抱歉，絕不再犯」，針對禾馨將進行懲處一事，他回應會尊重結果。

林思宏官司纏身，去年8月因造假新冠疫苗施打名冊，被依偽造文書遭起訴；同月又因協助80名產婦向17家保險公司申請醫療給付，共詐領6738萬3533元保險金，林等5名醫師、診所職員10人、19名保險業務以及經紀員跟80名產婦，一共109人遭起訴，林醫也被檢方建請從重量刑，並宣告沒收不法所得。