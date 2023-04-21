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首波春雨稍解北台灣旱象　陪總統視察石門水庫...陳建仁籲節水

▲行政院長陳建仁今天上午陪同蔡英文總統出席石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長陳建仁今天上午陪同蔡英文總統出席石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

面對今年首波春雨，包括北部與中南部各水庫仍解渴有限，行政院長陳建仁今天出席石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮後受訪時指出，這兩天降雨情況可以了解極端氣候所帶來的極端降雨情況；確實中南部降雨量並不如預期，但是政府會繼續好好地做好「多找水、多調水、多節水」的努力，讓我們全民大家一起來努力，度過旱災。

閣揆陳建仁今天上午陪同蔡英文總統出席石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，同行者還包括行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花與桃園市長張善政等人。會後受訪時針對今年最強春雨卻無法替中南部水庫解渴時表示，「這兩天降雨的情況，大家可以了解極端氣候所帶來的極端降雨情況，確實顯示我們需要加強台灣的韌性，才能夠來做好防洪、抗旱，還有提供充分用水的這樣一個情況」。

陳建仁認為，政府為了要增強台灣的韌性，所以利用前瞻計畫的預算來做好相關的抗旱措施，包括伏流水、抗旱水井的開採，以及再生水和海水淡化的這些努力，我們透過這些努力，使得台灣的供水能夠充裕，我們也度過了百年大旱。

這兩天的雨水，確實中南部降雨量並沒有像我們預期，但政府會繼續好好地做好「多找水、多調水、多節水」的努力，讓我們全民大家一起來努力，度過旱災的這個情況，相信透過這些努力還有抗旱等措施，一定可以做好供水無虞。

▲行政院長陳建仁針對首波春雨為台灣水庫解渴有限時表示，政府會持許找水源，也籲請大家多節水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長陳建仁針對首波春雨為台灣水庫解渴有限時表示，政府會持許找水源，也籲請大家多節水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體提問，美國國會模擬兵推顯示，如發生台海衝突，美國無法再提供補給，必須盡快交付台灣採購的190億美元武器，美國眾院委員會兵推2027台海終須一戰，美國恐無法補給台灣，台灣是否只能自立自強？

陳建仁強調，我們很高興民主陣營的國家，對於台海這個區域穩定和平的關心。中國除了對台灣不斷地打壓威脅以外，也對區域穩定造成很大的傷害，不斷地擴張他的威權，這些東西都破壞了國際的秩序，所有民主陣營的國家，大家都需要團結起來，來對抗這個威權的擴張。我們在現在這個階段會積極與理念相同的民主國家，大家一起努力，來做好相關的措施，我們相信透過大家的努力，一定可以維持台海和平，可以促進印太地區的繁榮、和平還有安定。

媒體也針對前總統馬英九受邀到希臘參加「德爾菲經濟論壇」，但頭銜卻被標註「台北」前總統，是否被遭矮化？

陳建仁認為，馬前總統是台灣的前總統，他代表著台灣的主權和尊嚴。這一次主辦單位以不適當的名稱來稱呼馬前總統，我覺得這是一個嚴重的錯誤，應該馬上予以更正，我們也建議未來要參加相關活動時，能夠多加確認相關安排，這樣才能夠確保台灣的主權和尊嚴。

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