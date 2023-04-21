陳建仁要新北政府「負治安責任」！鄭麗文批：溫暖內閣不暖了？

▲針對新北市連續2天發生槍擊案，陳建仁受訪時表示，希望地方政府做最好處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對新北市近來治安事件頻傳，連2天發生槍擊案，行政院長陳建仁表示，已經要求警政署全力支援，並且要求地方政府一定要對這件事情做最好的處理，盼新北市政府能負起責任。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，治安問題並不是只存在單一地方，「難道溫暖內閣不暖了嗎？治安問題哪裡是甩鍋給地方就能完善解決？槍擊案難道只有新北市才有嗎？」

鄭麗文21日晚間在臉書發文指出，根據《111年第6週警政統計通報》數據顯示，制式長槍、制式短槍及非制式槍枝（土製槍枝）自2018年起查獲數量呈下滑趨勢，但國內的持槍刑案不僅沒有急遽減少，反而從2018年起逐漸增加，「若槍枝變少了，持槍刑案件數應該隨著查獲數量下降才對，到底是什麼原因讓警察查獲非法槍枝效率降低？導致非法槍枝查獲量減少？」

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭麗文表示，從2020年發生大眾熟知的館長槍擊案，到2022年南投縣草屯鎮康建生技公司、台中市潭子區滷味攤接連傳出行刑式槍殺命案，以及九合一大選前的台南學甲88槍槍擊案，2021年也不遑多讓平均每3.65天不到4天，就發生一次槍案，「國內治安嚴重惡化，難道台灣真的是網友說的慶記之國嗎？」

鄭麗文痛批，維護全國社會治安是政府的責任，一年比一年猖獗的黑道火拚事件，「溫暖內閣」都不先檢討自身問題，而將責任甩給單一地方政府，「難道這樣就可以解決問題嗎？」