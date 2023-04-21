取消訂單起爭執！　兩人互嗆...外送員遭店家「巴頭拍掉安全帽」

▲針對網路影音平台「社會事新聞影音」貼文，大園警分局新坡派出所所長梁喬惟說明尚未接獲報案，將詢問當事人是否提出告訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

網路影音平台「社會事新聞影音」今（21）日貼文片，1名女外送員疑似取消訂單與位於觀音區某店家發生爭執，過程中，雙方爭執不下，店家情緒激動動手拍掉女外送員安全帽，引發網友討論；大園警方指出，目前尚未接獲報案，將查詢當事人是否提告。

這段在網路影音平台「社會事新聞影音」影片約1分鐘，1名女外送員疑似因為訂單被取消，與店家起爭執，雙方似乎互不相讓，店家說到激動處竟動手將女外送員安全帽拍掉，鏡頭隨之東歪西倒，影片疑為外送員行車紀錄器路下的畫面，而畫面被上傳網路後，也讓網友議論紛紛。

▲網路影音平台「社會事新聞影音」今天貼文，1名女外送員今天凌晨疑似取消訂單，在桃園市觀音區與店家起爭執，店家激動拍掉外送員安全帽。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

大園警分局新坡派出所所長梁喬惟指出，針對影音平台上今天凌晨零時許，轄區內女外送員與店家發生口角與肢體衝突影片內容，警方目前尚未接獲民眾相關報案，本案係屬告訴乃論案件，將循線查詢相關當事人是否提出相關告訴。