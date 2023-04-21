藍委盼蔡英文能出席APEC領袖會議　李德維：吳釗燮說了就該努力落實

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

亞太經濟合作會議（APEC）今年由美國主辦，美國21名聯邦眾議員致函國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲美方邀請我國總統蔡英文出席2024年領袖會議；而外交部長吳釗燮昨被問及此事，表示會跟其他的國家做最好的協商、最好的安排。對此，國民黨立法院黨團曾銘宗今（21日）表示，他當然希望蔡英文可以出席領袖會議，也希望能實現。藍委李德維則說，吳釗燮既然說出來，就該好好努力落實，不要總是講空的東西，讓國人空歡喜一場。

美國21名聯邦眾議員近日聯名致函布林肯，指鑒於台灣對區域的重要經濟、文化與科技貢獻，美方應邀蔡英文出席11月的領袖會議。吳釗燮昨表示，有關於我國參加APEC有長年的作法，我國也依照慣例參與了很多年，參與的方式也都是非常活躍，各個會議的參加都有長久的歷史；吳也說明，「至於有關於經濟體的領袖的會議，我們也會跟其他的國家來做最好的協商，和最好的安排」。

曾銘宗21日受訪表示，他當然希望蔡英文可以出席領袖會議，也希望能實現，而非只是一個口號，雖然每一年都派台積電創辦人張忠謀，也非常好，但假設蔡英文可以出席，那更好，只是外交部要說到做到。

國民黨立委李德維說，吳釗燮既然說出來，就應該好好努力落實，不要總是講空的東西，讓國人空歡喜一場。既然是蔡執政最後的年頭，外交部也宣稱台美關係史上最好、對美國政府有這麼強的管道，吳釗燮、駐美代表蕭美琴等都該為蔡英文正式來參加APEC做出努力，不要愧對蔡對他們的信任跟重用。

國民黨立委賴士葆說，美國是地主國，又在美國舉辦，既然台美關係這麼好，以美國的實力，應該能抵住中共壓力，希望這次美國真的能夠促成蔡英文出席APEC。