揪出徐國勇這番話批陳建仁卸責侯友宜　國民黨團：不溫暖也不及格

▲國民黨團總召曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市連日發生兩起槍擊案，行政院長陳建仁表示希望新北市政府能夠負起責任，內政部長林右昌也說，內政部主管治安，但各地治安事件仍是由各縣市警察局、縣市長負責。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（21日）揪出前內政部長徐國勇曾稱，治安的成敗，行政院長與內政部長需要負責任，來譴責陳搞不清權責，既不溫暖也不及格。

新北市板橋區文化路19日凌晨，吳姓少年與林姓男子日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子發生糾紛，雙方在台北市中山區雙城街停車場相遇，吳男前後向蘇男駕駛的車輛開了15槍，並當街展開追逐戰。隔日上午，一名17歲劉姓少年搭乘計程車至新北市土城區四川路二段、信義路口處，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射42槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。

新北市連日發生2起槍擊案，正在新加坡訪問的侯友宜備受綠營責難。陳建仁21日上午受訪表示，在光天化日、眾目睽睽之下舉槍射擊，這確實是對治安嚴重的挑釁，希望新北市政府能夠負起責任，他也會要求警政署好好地來支援。林右昌在廣播節目上也說，內政部主管治安，但各地治安事件仍是由各縣市警察局、縣市長負責。

不過曾銘宗今揪出徐國勇去年7月面對被前警政署長陳家欽點名介入警界人事，徐於受訪時稱，治安的成敗，內政部長要負責任，而治安的成敗，行政院長也要負責任。曾銘宗表示，「陳建仁院長似乎搞不清楚行政院長的權責！還推給地方政府！超級誇張！」

曾銘宗繼續說，各縣市警察局長的派任是由內政部長遴選，報請行政院長核定後，洽各縣市長，所以握有人事權的行政院長、內政部長，對地方發生治安事件難道不用負責？竟還推給地方政府，這個號稱「溫暖堅韌」的陳內閣，既不溫暖也不及格，國民黨團予以譴責，也請陳內閣負起責任，協助地方改善治安，這才是人民之幸、人民之福。