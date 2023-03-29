又多4具！台灣7縣市外海2周內出現12具浮屍　台南數量最多

▲中南部外海陸續發現浮屍，警方調查調查中 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台中港離岸風電7日被發現一具詭異男屍躺在高10公尺的高台上，至今仍無法查出身分。沒想到，事隔才兩周，海巡隊又在台中往南到高雄沿海陸續發現7具半裸男女浮屍，陳屍地點分別在台中、雲林、台南、高雄等地。不過，經海巡署清查後發現，北部地區也出現浮屍，目前人數累計至12人。對此，國安單位高度重視，懷疑遺體是遭人蛇集團海上丟包，但詳細案情仍有待調查釐清。

台中地檢署今針對此案說明，表示經海巡署後續清查發現，本月4日至17日，從桃園到高雄沿海另撈獲11具男女無名屍。換句話說，包括台中離岸風機，前後2週內，跨越7縣市的海岸線就出現多達12具無名屍。

由於浮屍出現的「特別密集、且很多」，相關單位懷疑是遭到人蛇集團丟包的越南偷渡犯，目前海巡署已與警政署成立專案小組追查釐清。

經統計，無名屍發現時間與地點，分別為：3月4日桃園市新屋溪北岸、3月5日台南市七股區網仔寮沙洲、3月6日台南市青山漁港港嘴海面、3月6日雲林縣湖口鄉外海、3月7日台南市將軍西方海域、3月7日彰化縣王功西方海域、3月7日雲林縣麥寮西方海域、3月7日台中外海、3月10日雲林縣外傘頂洲、3月10日高雄市茄萣區沙灘、3月14日新竹圳頭西方海域、3月17日台南市七股區網仔寮沙洲。

根據資料，其中以台南市4具最多、雲林縣3具次之，桃園、新竹、彰化、台中、高雄各1具，且3月7日單日就發現4具。目前都分別由當地警方報請檢方相驗，部分遺體已嚴重腐爛，但都沒有證件。另外，台中地檢署已與越南辦事處、刑事警察局國際科聯繫，會協助越南家屬，透過官方管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對確認身分。