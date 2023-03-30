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社會 社會焦點 保障人權

海上浮屍增至20具！傳14人偷渡一同遇難　刑事局：已掌握7人身分

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台灣西部沿海近日出現多具浮屍，據刑事局表示，自2月中開始至今，將近1個半月時間累計有20具，目前已經確認其中16人身分。而有消息傳出，其中一名浮屍身上搜出一張14人合照，疑似是一同偷渡罹難。對此，刑事局回應，據駐台北越南經濟文化辦事處提供資訊，掌握14名越南民眾名單進行追查，目前確定其中7人與遺體身分相符，但並未掌握有照片一事，全案目前正由海巡署與警政署成立專案小組追查釐清中。

▲▼ 台灣沿海浮屍潮，刑事局說明 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣沿海浮屍潮，刑事局說明 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科科長李泱輯稍早出面說明，表示自2月18日開始至3月29日止，在台灣西部沿海地區發現20具浮屍，目前已確認身分的有16人，其中9人為本國籍，而原因大多為自殺、意外落水死亡，另外7人為越南籍，另有4人身分待釐清。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台灣近海1個半月內總計發現20具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

而對於有消息傳出，其中一名浮屍身上搜出一張14人合照，疑似是一同偷渡罹難。對此，李泱輯表示，警政署有掌握到14名的偷渡名單，共8男6女，而經初步辨識及比對，其中有7人已辨識出來，共有5男2女與浮屍身分相符，另外還有3男4女持續追查中，而經掌握，這14人為熟識友人，但目前並未掌握到有照片的資訊。

另外，其餘9名本國籍遺體目前並無相關證據顯示與越南人民案有關，相關意外落水、自殺之國人由各警察機關報請地方檢察署調查無異議並通知家屬領回遺體。

警政署各級機關對於發現無名屍均積極追查。對於本案警政署與海巡署、各管轄地檢署以及駐臺北越南經濟文化辦事處已依聯繫窗口緊密合作，提供家屬必要協助，全力辨識死者身分、追查不法船家、仲介。另已責令本署駐越南聯絡官與越南公安部對外局等相關執法機關，持續追查越方幕後人蛇不法偷渡集團。

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