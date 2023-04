B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

▲血友病長效型第九凝血因子藥物需求性增,健保五月起擴大給付。(圖/示意圖/達志影像)

記者嚴云岑/台北報導

一名重度B型血友病的中年男性過去持續使用長效型凝血因子預防出血,整體控制良好,但去年發現消化道有腫塊需開刀切除,在手術中需要補充凝血因子,當時健保規定僅給付短效型藥物,施打頻率提高、需要密切監測,手術當下、術後皆經過多次調整補充藥物,確保患者不因出血危及生命,術後又要再安排調整回長效藥物,耗費醫病間許多時間心力。

血友病是一種先天出血性疾病,基因缺陷造成血液中缺乏某一種凝血因子,導致凝血功能異常,健保署統計目前台灣血友病人數約近1200人,以男性病患為主。

輕度血友病者在有創傷或手術時會有出血的問題,但中、重度患者,除受傷外,日常也可能會自發性出血,高雄醫學大學附設中和紀念醫院特殊血液病防治中心林佩瑾主任說明,最常發生的部位為關節處,雖沒有立即危險,但長時間反覆可能會導致關節變形,許多患者因此需要置換人工關節。

健保署日前公告,5月1日起B型血友病患者於需求性治療時,能使用長效第九凝血因子製劑,放寬後除了能降低醫護監督患者狀況機動調整藥物之人力時間之外,原本已經在使用該藥物做出血預防的患者,也不用在緊急需求時轉換藥物,也呼應今年世界血友病日主題「Access For All: Prevention of bleeds」,為血友病患者確保治療以及照護的可近性,並且做好出血的預防防護。

林佩瑾主任說明,為了避免不可逆的傷害,重度患者日常就需要補充凝血因子至一定濃度,在出血事件發生前定期施打,減少自發性出血次數以及出血的嚴重度,而長效型藥物對這類患者更顯重要,因注射次數少、作用時間長,方便性高。

這類患者若遇到手術需求或意外受傷大量出血時,仍須仰賴緊急注射凝血因子,健保將長效型藥物納入需求性給付範圍,可讓醫護人員更好掌握施打時間與頻率,減少人力負擔、提升整體治療品質、在備藥與治療上更簡便,而對於患者,可以減少藥物頻繁轉換所帶來的風險與負擔,符合國際治療趨勢以及醫病需求。