　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

血。（圖／達志／示意圖）

▲血友病長效型第九凝血因子藥物需求性增，健保五月起擴大給付。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

一名重度B型血友病的中年男性過去持續使用長效型凝血因子預防出血，整體控制良好，但去年發現消化道有腫塊需開刀切除，在手術中需要補充凝血因子，當時健保規定僅給付短效型藥物，施打頻率提高、需要密切監測，手術當下、術後皆經過多次調整補充藥物，確保患者不因出血危及生命，術後又要再安排調整回長效藥物，耗費醫病間許多時間心力。

血友病是一種先天出血性疾病，基因缺陷造成血液中缺乏某一種凝血因子，導致凝血功能異常，健保署統計目前台灣血友病人數約近1200人，以男性病患為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

輕度血友病者在有創傷或手術時會有出血的問題，但中、重度患者，除受傷外，日常也可能會自發性出血，高雄醫學大學附設中和紀念醫院特殊血液病防治中心林佩瑾主任說明，最常發生的部位為關節處，雖沒有立即危險，但長時間反覆可能會導致關節變形，許多患者因此需要置換人工關節。

健保署日前公告，5月1日起B型血友病患者於需求性治療時，能使用長效第九凝血因子製劑，放寬後除了能降低醫護監督患者狀況機動調整藥物之人力時間之外，原本已經在使用該藥物做出血預防的患者，也不用在緊急需求時轉換藥物，也呼應今年世界血友病日主題「Access For All: Prevention of bleeds」，為血友病患者確保治療以及照護的可近性，並且做好出血的預防防護。

林佩瑾主任說明，為了避免不可逆的傷害，重度患者日常就需要補充凝血因子至一定濃度，在出血事件發生前定期施打，減少自發性出血次數以及出血的嚴重度，而長效型藥物對這類患者更顯重要，因注射次數少、作用時間長，方便性高。

這類患者若遇到手術需求或意外受傷大量出血時，仍須仰賴緊急注射凝血因子，健保將長效型藥物納入需求性給付範圍，可讓醫護人員更好掌握施打時間與頻率，減少人力負擔、提升整體治療品質、在備藥與治療上更簡便，而對於患者，可以減少藥物頻繁轉換所帶來的風險與負擔，符合國際治療趨勢以及醫病需求。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
曾格爾被爆是「關關」！　摸胸撩衣7分鐘影片曝光
快訊／文彬「來台活動取消」　主辦：處理退票作業
最淫貪官！接受5次性招待　還拿黑錢買「情趣娃娃」
快訊／台積電高雄計劃有重大轉變！　魏哲家首回應了
快訊／圤智雨出門被球棒狠K！　抓到人了
郁方尪「調出鐵證」開戰曾格爾！　控她2破綻：銀行可告
快訊／新北17歲少年當街狂掃42槍！　原因曝光
快訊／遭強風從屋頂吹落地面　2人傷重雙亡
快訊／「堅偉大戰」獲勝！　王世堅現身回應
在星國談兩岸！　侯友宜：彼此理解對方、台海就能穩定
快訊／女看護爆「只顧阿嬤也染猴痘」　羅一鈞回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　一堆人卻超愛！內行：光憑1點屌打

新冠降級改類宣布再等等！王必勝強調時程不變　曝4大盤點工作

疫情常態化！　王必勝坦言：「疫苗+1」成效不理想

愛地球！高鐵4／21「植樹贈苗」　北中南3站送3600株寶島樹苗

德國IF設計獎文化展覽類　台南市獲獎數居全國之冠

大甲媽明晚才起駕　烏日今天就搶轎...原來是演習啦！

網傳女看護「只顧阿嬤也染猴痘」　羅一鈞駁：曾通報隔離「已排除」

住宿式陽性率「微升」！這2類較高　5月定期式篩檢望延續

快訊／上周每日併發症+93「微升8%」　新變異株「大角星」驗出11例

90萬人可領「成年禮金」將上路！文化部估計看國片使用率最高

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　一堆人卻超愛！內行：光憑1點屌打

新冠降級改類宣布再等等！王必勝強調時程不變　曝4大盤點工作

疫情常態化！　王必勝坦言：「疫苗+1」成效不理想

愛地球！高鐵4／21「植樹贈苗」　北中南3站送3600株寶島樹苗

德國IF設計獎文化展覽類　台南市獲獎數居全國之冠

大甲媽明晚才起駕　烏日今天就搶轎...原來是演習啦！

網傳女看護「只顧阿嬤也染猴痘」　羅一鈞駁：曾通報隔離「已排除」

住宿式陽性率「微升」！這2類較高　5月定期式篩檢望延續

快訊／上周每日併發症+93「微升8%」　新變異株「大角星」驗出11例

90萬人可領「成年禮金」將上路！文化部估計看國片使用率最高

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 「大我永遠勝過小我」

177萬起！賓士「A-Class／B-Class」改款上市　高性能AMG同步來台

51%民眾看跌未來房價　高雄人最悲觀

豪雨成災！中部地區道路現湧泉　山區落石樹倒塌...幸無人受傷

來自花蓮好心情！文旦精油亮相　縣長徐榛蔚：支持在地買就對了

周湯豪遭爆「曖昧歐弟正妹前妻」　IG發比莉一句話…又刪文！

城市裡的微型植物園！桃園「區」精選6家森林系咖啡慵懶一整天

將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」　王世堅：上擂台非簽生死狀

大雨來了！雲林淹水「麥寮水淹小腿肚」　水林鄉停電...3千戶受影響

尹錫悅24日赴美國是訪問　將與拜登在白宮舉行峰會

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

15縣市豪大雨！今影響最劇　1號颱最快晚間生成

奧客吃霸王餐還刷負評　老闆求饒

黑衣女半夜找小孩！護理師見1幕嚇瘋：腿全麻了

鍋蓋打開了！雨帶抵達南部上空

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

曾文水庫「蓄水率9.1%」　各水庫水情曝光

穀雨大轉運！4生肖「財神＋愛神降臨」

更多熱門

相關新聞

血友病患為何會「狂流血」？醫解析原因

血友病患為何會「狂流血」？醫解析原因

血友病患者每逢生理期、換牙都會血流不止，關節反覆出血也容易導致病變、磨損。醫師表示，血友病為人體第八或第九凝血因子缺乏，所造成的遺傳性膿血障礙疾病，可依程度分為輕、中、重三等級，最新治療準則已納入「預防性治療」，控制重度病患日常出血風險。

重度血友病患被告知「活不過換牙期」

重度血友病患被告知「活不過換牙期」

血友病之父當「白色月老」　牽起病友美好姻緣

血友病之父當「白色月老」　牽起病友美好姻緣

生理期每天換「36片產墊」　她到生產血崩才知道罹這病

生理期每天換「36片產墊」　她到生產血崩才知道罹這病

狂冒詭異瘀青！她一驗「慘得肝癌」嚇傻　3跡象是警訊

狂冒詭異瘀青！她一驗「慘得肝癌」嚇傻　3跡象是警訊

關鍵字：

血友病世界血友病日B型血友病第九凝血因子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射42槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面