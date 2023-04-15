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生理期每天換「36片產墊」　她到生產血崩才知道罹「罕見出血病」

▲▼生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲生理期每天換「36片產墊」，她到生產血崩才知道罹「罕見出血病」。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

「別人生理期只要『一個翅膀』就搞定，我是要用產墊防止經血外溢，一天要換36片。」今年63歲的李麗春分享生命故事，從小就莫名兩道鼻血「貢貢流」的她，經常大小病不斷，直到32歲生產遇上大血崩，才確診為中度類血友病。

血友病是因人體第八或第九凝血因子缺乏，所造成的遺傳性凝血障礙疾病，可分成缺乏第八凝血因子的A型血友病，及缺乏第九凝血因子的B型血友病；又可依照其凝血因子的缺乏程度，分成輕、中及重度血友病。患者絕大部分是男性，受傷後或關節容易因此而流血不止，也很容易關節自發性出血。

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台灣血栓暨止血學會榮譽理事長沈銘鏡教授表示，早期台灣對血友病了解不足，除了部分民眾對血友病有錯誤迷思外，也因昂貴治療費用讓病友擔心造成家庭負擔。所幸全民健保在民國84年將血友病納入重大傷病給付，加上不斷引進的新注射製劑藥物，終於讓治療達到國際水準。

▲▼世界血友病日衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲李麗春提到沈銘鏡教授救命之恩忍不住哽咽落淚。（圖／記者嚴云岑攝）

李麗春分享當年生產經驗，民國82年生男嬰時，不幸遇上血崩大量出血，醫療團隊費盡周章，終於將她救回，但看到100多萬台幣的醫藥費，也讓她在病房內嚎啕大哭，直呼不想活了。所幸獲得沈銘鏡教授協助爭取專款補助，才讓她的心情從地獄回到人間。

李麗春哽咽表示，「我的命是沈教授撿回來的。」沈教授的俠義精神，形同「生命影響生命」。自己在55歲停經後身體也逐漸好轉，只有偶爾流鼻血、身體出現瘀青，偶爾遇上突發性出血，也都在就醫治療後得到妥善照顧。她也以類血友病友身份呼籲，只要信任醫生治療症狀，即可保生命安全。

為了喚起大眾對血友病的認識，台灣血栓暨止血學會於4月17日「世界血友病日」前夕舉辦響應活動，理事長彭慶添醫師表示，血友病患若控制得宜，其實與正常人無異，但重度患者一旦關節腫脹、變形，將造成不可逆的損害，呼籲患者應及早開始進行預防性治療，規律注射，可大幅降低日常生活中的出血風險。

▲▼世界血友病日衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣血栓暨止血學會於4月17日「世界血友病日」前夕舉辦響應活動。（圖／記者嚴云岑攝）

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