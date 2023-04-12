埔里玫瑰香風靡世界柑橘果醬大賽　她連2年奪雙金破賽史紀錄

▲埔里「玫開四度」花農郭恩綺奪得世界柑橘果醬賽雙金大獎，南投縣政府特頒匾肯定。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里「玫開四度」玫瑰園花農郭恩綺去年在「世界柑橘果醬大賽」中獲得「雙金」大獎，今年以金門高粱、包種茶茶粉和椪柑、臍橙製成柑橘果醬，再次榮獲「雙金」肯定，也締造賽史新紀錄；郭恩綺表示，透過果醬比賽將台灣小島美好的食材介紹給國際友人，是她最大的收穫。

縣府農業處農務發展科長曾銀位今天特地前往「玫開四度」，致贈郭恩綺「勤必有成」賀匾，肯定她這位南投之光的優異表現，同時關心營運狀況，及參賽成果與心得。

縣府指出，「玫開四度」園區位於埔里牛眠山下、眉溪河畔，郭恩綺種植食用玫瑰的原意是想幫玫瑰花找出路，不過2021年首度參加柑橘果醬大賽時，就以3款口味、6瓶果醬獲1金1銀4銅的「全壘打」好成績；去年更一鳴驚人，以「柑橘玫瑰果醬」摘下雙金大獎，今年3月前往英國參賽，再次榮獲雙金獎肯定，另有茶葉及蜂蜜作品也奪得2銀和2銅。

郭恩綺解釋，英國柑橘比賽各類別中最優秀的10%授與金牌，接著需由全體裁判一致通過，金牌中最頂尖的作品才能戴上「雙金獎」的榮冠，且非每個類別都有「雙金」得主，郭恩綺連續2年都獲得雙金獎，也打破該比賽的紀錄。

郭恩綺指出，今年特別製作「無玫瑰」果醬，同時挑戰高難度的「加酒」果醬，以金門高粱「千日醇」加入柑橘果醬的作品；她帶著全家人親赴英國領獎，感受到眾人對她刮目相看，也藉此機會參訪幾處果醬加工廠，與當地職人互動、切磋技藝。

對於第3度參賽就獲得2次「雙金」桂冠，郭恩綺直說是「天公疼憨人」，也表示幾年前大病初癒後，對凡事都抱持「好有趣」、「多嘗試」、「沒有得失心」的想法，今日再傳佳音，讓大家非常期待她未來的發展，她說明年會再繼續加油，相信一定會有機再為南投爭取更多榮譽。