　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

埔里玫瑰香風靡世界柑橘果醬大賽　她連2年奪雙金破賽史紀錄

▲埔里「玫開四度」花農郭恩綺奪得世界柑橘果醬賽雙金大獎，南投縣政府特頒匾肯定。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲埔里「玫開四度」花農郭恩綺奪得世界柑橘果醬賽雙金大獎，南投縣政府特頒匾肯定。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里「玫開四度」玫瑰園花農郭恩綺去年在「世界柑橘果醬大賽」中獲得「雙金」大獎，今年以金門高粱、包種茶茶粉和椪柑、臍橙製成柑橘果醬，再次榮獲「雙金」肯定，也締造賽史新紀錄；郭恩綺表示，透過果醬比賽將台灣小島美好的食材介紹給國際友人，是她最大的收穫。

縣府農業處農務發展科長曾銀位今天特地前往「玫開四度」，致贈郭恩綺「勤必有成」賀匾，肯定她這位南投之光的優異表現，同時關心營運狀況，及參賽成果與心得。

▲埔里「玫開四度」花農郭恩綺奪得世界柑橘果醬賽雙金大獎，南投縣政府特頒匾肯定。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，「玫開四度」園區位於埔里牛眠山下、眉溪河畔，郭恩綺種植食用玫瑰的原意是想幫玫瑰花找出路，不過2021年首度參加柑橘果醬大賽時，就以3款口味、6瓶果醬獲1金1銀4銅的「全壘打」好成績；去年更一鳴驚人，以「柑橘玫瑰果醬」摘下雙金大獎，今年3月前往英國參賽，再次榮獲雙金獎肯定，另有茶葉及蜂蜜作品也奪得2銀和2銅。

▲埔里「玫開四度」花農郭恩綺奪得世界柑橘果醬賽雙金大獎，南投縣政府特頒匾肯定。（圖／南投縣政府提供）

郭恩綺解釋，英國柑橘比賽各類別中最優秀的10%授與金牌，接著需由全體裁判一致通過，金牌中最頂尖的作品才能戴上「雙金獎」的榮冠，且非每個類別都有「雙金」得主，郭恩綺連續2年都獲得雙金獎，也打破該比賽的紀錄。

▲埔里「玫開四度」花農郭恩綺奪得世界柑橘果醬賽雙金大獎，南投縣政府特頒匾肯定。（圖／南投縣政府提供）

郭恩綺指出，今年特別製作「無玫瑰」果醬，同時挑戰高難度的「加酒」果醬，以金門高粱「千日醇」加入柑橘果醬的作品；她帶著全家人親赴英國領獎，感受到眾人對她刮目相看，也藉此機會參訪幾處果醬加工廠，與當地職人互動、切磋技藝。

對於第3度參賽就獲得2次「雙金」桂冠，郭恩綺直說是「天公疼憨人」，也表示幾年前大病初癒後，對凡事都抱持「好有趣」、「多嘗試」、「沒有得失心」的想法，今日再傳佳音，讓大家非常期待她未來的發展，她說明年會再繼續加油，相信一定會有機再為南投爭取更多榮譽。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
郵局將開放領6000　「身分證尾數」分流順序一次看
陶晶瑩爆和李李仁恩愛過程！　羞認第二胎「自己爬上去的」
快訊／教授王高成墜樓亡相驗結果出爐！　妻崩潰認屍領回遺體
快訊／台版柬埔寨「再逮7人」　副手泰勒、帳房西利亞聲押禁見
獨／內湖掃射風向轉了！30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊
台海浮屍潮最新數據曝！　4女找嘸遺體
嘉義雞排名店漲到85元　業者：雞肉真的太貴了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣元氣村長照中心　南消、區公所打造樂齡宜居環境

高雄鹹酥雞店賣「A片」竟是黑輪！背後超暖原因曝光：老闆有愛心

埔里玫瑰香風靡世界柑橘果醬大賽　她連2年奪雙金破賽史紀錄

嘉義市警局好人好事表揚　17位績優員警獲頒榮譽獎狀

聰明池警「竹竿釣鑰匙」　長者拍手開心讚稱「好在有您們」

國立虎尾科技大學促進新農業經濟　再奪遠見USR首獎

斗六警擴大辦理治安座談會　百人參與警民合作共同守護社區

民進黨雲林縣黨部「10元高麗菜助農」　商界加倍助幼貧

法治觀念向下扎根 國小生校外參訪前進里港警分局…收穫滿滿

藏金閣拍賣日限定！　知足〝藏〞樂二手免廢市集4月起開市

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

台灣元氣村長照中心　南消、區公所打造樂齡宜居環境

高雄鹹酥雞店賣「A片」竟是黑輪！背後超暖原因曝光：老闆有愛心

埔里玫瑰香風靡世界柑橘果醬大賽　她連2年奪雙金破賽史紀錄

嘉義市警局好人好事表揚　17位績優員警獲頒榮譽獎狀

聰明池警「竹竿釣鑰匙」　長者拍手開心讚稱「好在有您們」

國立虎尾科技大學促進新農業經濟　再奪遠見USR首獎

斗六警擴大辦理治安座談會　百人參與警民合作共同守護社區

民進黨雲林縣黨部「10元高麗菜助農」　商界加倍助幼貧

法治觀念向下扎根 國小生校外參訪前進里港警分局…收穫滿滿

藏金閣拍賣日限定！　知足〝藏〞樂二手免廢市集4月起開市

主播王又正驚爆閃辭中天！　本人親揭真相「節目動向曝光」

不斷更新／劉俊豪神跑壘騙到投手　申皓瑋張進德敲安率隊超前

玩泰國正夯！泰式按摩買1送1、景點門票55折　用普發6000機票千元起

Dell公開新款商用筆電和工作站　搭載Intel 13代處理器兼具高效能

陸對台展開貿易壁壘調查　陸委會：徒增對業者干擾

陸對台發起貿易壁壘調查　經濟部：尚未收到通知

爭鮮「阿嬤級員工」怪力狂搬7盒飯！年齡曝光萬人驚呆：我90歲了

郵局4／17開放領6000　「身分證尾數」分流順序一次看

陸出現首例人類染H3N8死亡個案！羅一鈞：已提升旅遊疫情警示

孫盛希約會喜歡「小心機唇彩」！高爾宣自曝臭直男，只看得懂1色

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

桃園工務局昔10天一活動　張善政上任大改

張善政推敬老卡800點　運動中心使用可加值

骨針急救成功逾4成

台61線北上草漯至大園路段　4/13-14施工封閉

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

鹹酥雞店賣「A片」竟是黑輪！原因超暖

台南續推輔具便民服務措施

失聯移工涉當山老鼠擁槍自重

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

台南11位新任區長宣誓就職

八里下罟子漁港　侯友宜出席漁具倉庫啟用

更多熱門

相關新聞

埔里雲端數位監視器系統　供警方及時調閱

埔里雲端數位監視器系統　供警方及時調閱

近年埔里鎮觀光愈發繁榮，但也常見不肖民眾亂丟垃圾、偷倒廢棄物之現象，致生環境髒亂，鎮公所為了強化治安及維護環境整潔，自去年起著手建置雲端數位監視器系統，今年更將監視器範圍擴展至偏遠地區，希望運用科技防範犯罪並串連縝密的社會安全網絡、使居民安居樂業。

1.6米大型綠鬣蜥現身！採筍女工驚叫

1.6米大型綠鬣蜥現身！採筍女工驚叫

橋梁護岸崩塌婦摔死　獲國賠265萬

橋梁護岸崩塌婦摔死　獲國賠265萬

遭落石擊斃　南投縣府須國賠859萬確定

遭落石擊斃　南投縣府須國賠859萬確定

即／埔里獨居男陳屍客廳　腦漿溢出

即／埔里獨居男陳屍客廳　腦漿溢出

關鍵字：

埔里鎮玫開四度郭恩綺世界柑橘果醬賽

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

2波全台變天　「雨更大」時間曝

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面