全國震撼大掃黑成果曝！扣3.8億金流　這堂口辦春酒最多人被抓

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭20日上午到刑事局，視察從今年3月8日起舉行為期一月的「全國大掃黑專案」，警政署表示：該專案分兩階段舉行，第一階段對幫派公開活動同步掃蕩並聚焦打詐、緝毒及肅槍行動；第二階段以棒打出頭鳥方式，鎖定明仁會不法犯罪立案打擊，今天展現全台警方具體掃黑成果，希望讓全民對警察維持治安行動產生信心。

▲警政署長黃明昭20日上午赴刑事局視察全國打掃黑專案執行成果。（圖說下同／記者張君豪攝）

警政署長黃明昭表示：為澈底斷絕幫派高調舉辦豪奢春酒等不當行為，警政署希望結合公私力量共同防制幫派公開活動，警方也在3月31日與旅館業者召開座談會，達成事前事中及事後的協調配合事項，在未來，警方將會更精準掌握幫派假借五星級飯店、大型商旅、知名餐廳的公開活動情資。

警政署也通令全台各地警力加強約制黑道幫派不得假藉活動相互串連、大張旗鼓動員舉辦外，本次掃黑專案期間，查扣黑幫現金及財產達3億8千萬餘元，警方透過源頭管理方式，窮追猛打斬斷黑幫金流命脈。

刑事局執行全國大掃黑專案期間：動員全談警力4萬7619人次，以第三方警政將幫派依附處所函請裁處713案，掃黑部分查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人、其中高調辦春酒的明仁會堂口遭掃蕩移送103人、天道盟44人、四海幫11人、地方幫派組合215人。

另外專案期間警方打詐部分查獲詐團208件、犯嫌1244人，查扣現金、財產總值新台幣2億5千萬餘元；緝毒部分查獲案件3293件、3525人、12處大麻栽種案件、20處混合式毒品分裝場案件、毒品淨重達1234公斤，查扣現金及財產新台幣1億2479萬餘元。

警方肅槍查獲槍砲案件74件75人、各式槍枝97枝、改造槍械場所6處。約制取消幫派公開活動16場次，其中以竹聯幫6場次為最多，執行過程，沒有黑道幫派再藉春酒名義舉辦大型公開活動。

黃明昭強調：對於危害社會的黑道幫派，將貫徹「掃黑專責隊」的運作，採取系統性掃黑策略，持續深入掌握犯罪事證，以接連打擊的方式進行全面掃蕩，警方不會讓犯罪有喘息的空間，也不會給黑幫有再囂張的機會。

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