風大雨狂愛妻病危！攔不到計程車父子急哭　台中波麗士載赴醫院

記者鄧木卿／台中報導

豪雨從昨(19日)晚間至今天上午侵襲中部，造成多處路樹倒塌，台中市46歲趙姓男子上午8點半接獲醫院對妻子發出病危通知，趙男和兒子2人在路邊叫了半小時都叫不到計程車，著急得不知如何是好，警方獲報到場一樣叫不到，最後乾脆用警車直接載送兩人到醫院，趙男一路上哭個不停，擔心看不到最後一面，所幸在警方協助下順利抵達醫院。

▲▼妻子已發出病危通知，但是雷雨交加叫不到計程車，父子倆著急得淚如雨下。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第五分局文昌所員警陳冠寧、劉岳彰上午獲報後，趕往大連路與昌平路口的超商，原來是趙男及兒子接獲醫院發出的病危通知，但因為風雨交加，打了半個小時以上電話都叫不到計程車，父子倆邊講邊掉淚。

員警們也協助打了2家計程車，一直都是忙線中，無車可叫，最後決定利用警車載送父子倆前往中國醫藥學院陪伴親人。

警車外傾盆大雨，警車內趙男淚如雨下，趙男表示，太太患有身心障礙，上個月在家因氣喘發生休克送醫住院，原本4月19日院方告知病情已穩定，可以先回家等候消息並準備換洗衣物，沒想到20日一大早突然接獲院方告知妻子病危，父子倆聽聞後傷心欲絕。

警方一路上聽著趙男述說，順利將2人安全載到醫院，後續會持續關心，若有需要協助會全力幫忙。