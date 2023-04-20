快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象　最小5歲

▲新北市淡水區一處民宅深夜發生火警。（圖／記者戴上容翻攝）



記者張君豪、陳以昇、戴上容、鄒鎮宇／新北報導

新北市淡水區淡海路一處民宅的3樓19日深夜發生嚴重火警，警消獲報後立刻灌救，從建物內救出6男2女。被救出的人之中，有3男1女無生命跡象，其中一名是5歲男童，另4人意識清楚。

警消表示，19日晚間11時14分獲報，淡水區淡水路256巷某民宅3樓發生火警，立刻派員到場灌救，目前火勢已撲滅，疑似3樓神明廳起火，詳細起火原因仍待釐清，若有人為因素警方將介入調查偵辦。

▲警消救出8人，其中4人無生命跡象。（圖／記者陳以昇攝）



▲許多淡水人深夜不斷聽到消防車的聲音，紛紛擔心有人災情及打火弟兄的安全。（圖／記者張君豪翻攝）



警消指出，救出的8人中，一名30歲男子意識不清、2名30歲男子意識清楚、一名40歲女子意識清楚，上述4人皆為輕傷；另外，一名5歲男童、30歲男子、50歲男子及70歲女子皆無生命跡象，已分別送往淡水馬偕、榮總、新光、振興等醫院進行急救。

由於火勢過大，淡水消防員不斷出動，許多淡水居民深夜聽聞消防車的聲音紛紛在臉書留言，「希望大家平安，打火英雄也要平安」、「希望平安啊，真的很多消防車和救護車過去」、「消防車真的沒斷過，希望一切平安」、「每一次聽到消防車跟救護車的笛聲心都酸酸的…願平安」、「新市鎮這也聞的到很濃的燒焦味…，願平安」。

▼民宅的3樓發生火警。（圖／記者戴上容翻攝）



▼目前火勢已撲滅。（圖／記者張君豪翻攝。下同）

