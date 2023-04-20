　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象　最小5歲

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市淡水區一處民宅深夜發生火警。（圖／記者戴上容翻攝）

記者張君豪、陳以昇、戴上容、鄒鎮宇／新北報導

新北市淡水區淡海路一處民宅的3樓19日深夜發生嚴重火警，警消獲報後立刻灌救，從建物內救出6男2女。被救出的人之中，有3男1女無生命跡象，其中一名是5歲男童，另4人意識清楚。

警消表示，19日晚間11時14分獲報，淡水區淡水路256巷某民宅3樓發生火警，立刻派員到場灌救，目前火勢已撲滅，疑似3樓神明廳起火，詳細起火原因仍待釐清，若有人為因素警方將介入調查偵辦。

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者陳以昇攝）

▲警消救出8人，其中4人無生命跡象。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲許多淡水人深夜不斷聽到消防車的聲音，紛紛擔心有人災情及打火弟兄的安全。（圖／記者張君豪翻攝）

警消指出，救出的8人中，一名30歲男子意識不清、2名30歲男子意識清楚、一名40歲女子意識清楚，上述4人皆為輕傷；另外，一名5歲男童、30歲男子、50歲男子及70歲女子皆無生命跡象，已分別送往淡水馬偕、榮總、新光、振興等醫院進行急救。

由於火勢過大，淡水消防員不斷出動，許多淡水居民深夜聽聞消防車的聲音紛紛在臉書留言，「希望大家平安，打火英雄也要平安」、「希望平安啊，真的很多消防車和救護車過去」、「消防車真的沒斷過，希望一切平安」、「每一次聽到消防車跟救護車的笛聲心都酸酸的…願平安」、「新市鎮這也聞的到很濃的燒焦味…，願平安」。

▼民宅的3樓發生火警。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者戴上容翻攝）

▼目前火勢已撲滅。（圖／記者張君豪翻攝。下同）

 ▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲
快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」！3男1女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象　最小5歲

情侶超商工作　男友竟在補貨區「性侵女同事」！還問：外面摩擦可嗎

北市水門弊案　涉貪官員17年前曾因「瀝青弊案」遭起訴

告華視喊虧損資遣舊屬卻招募新人　老員工纏訟4年求復職落空

紅牌重機誤闖雪山隧道　被警車攔停開罰「拖吊排除」

女學員被男師逼坐大腿「按摩讓我受不了」　課堂教她：外拍跟妓女一樣

3個月阻詐千萬！退休婦急匯400萬最狂　彰警打詐大隊今成軍　

桃園保大4警驚爆涉毒遭市調處搜索　市警局：配合偵辦絕不護短

快訊／雷擊高壓線路！台中大雅2000戶停電　台電搶修中

快訊／彰化狂風大雨！八卦山「天空步道」大樹倒塌...交通中斷

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

兒見媽喝開陶醉唱歌秒暴哭　抱大腿討拍...反被牽著跳舞

快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」3男1女無生命跡象　最小5歲

情侶超商工作　男友竟在補貨區「性侵女同事」！還問：外面摩擦可嗎

北市水門弊案　涉貪官員17年前曾因「瀝青弊案」遭起訴

告華視喊虧損資遣舊屬卻招募新人　老員工纏訟4年求復職落空

紅牌重機誤闖雪山隧道　被警車攔停開罰「拖吊排除」

女學員被男師逼坐大腿「按摩讓我受不了」　課堂教她：外拍跟妓女一樣

3個月阻詐千萬！退休婦急匯400萬最狂　彰警打詐大隊今成軍　

桃園保大4警驚爆涉毒遭市調處搜索　市警局：配合偵辦絕不護短

快訊／雷擊高壓線路！台中大雅2000戶停電　台電搶修中

快訊／彰化狂風大雨！八卦山「天空步道」大樹倒塌...交通中斷

英國政府首度示警　俄羅斯「網路版瓦格納」擬打擊英國基礎設施

網紅彩妝師教「對抗粉底氧化暗沉」　簡單3步驟維持一整天美麗底妝

鋒面來襲！中部以北水庫「進帳272萬噸」　水利署估20日擴及全台

波蘭同意開放「烏克蘭穀物」過境　農業部長：嚴格確保不會留波蘭

北韓預告發射「間諜衛星」　日本：若發射是重大挑釁

郁方深夜PO證據給曾格爾難看！　氣炸：我們捐錢還被叫囂

福斯新聞願賠240億　與投票機公司就誹謗案和解

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

距離台灣400公里處　菲美軍演演練因應「大規模傷亡」

曾格爾遭網狂罵　吳欣岱點1人也該負責：只撻伐小三是厭女

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

社會熱門新聞

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

即／淡水民宅大火救出8人！3男1女無生命跡象

43噸過期巴沙魚改標賣　「江小魚酸菜魚」夫妻遭起訴

制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精

警等紅燈遭錄影控「玩手機」　分局一句話打臉

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

亡父冰醫院太平間11年　法官苦勸貧女這樣做

塵爆奪15命！98人求償僅准4億　八仙免賠原因曝

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

即／男散心突墜溪！兒急跳水救父　他仍不治身亡

重機誤闖雪隧　警方「拖吊排除」

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

即／雷擊高壓線路！台中大雅停電2000戶受影響

台大學霸女實習醫拍片　學長批「只想當網紅」挨告

更多熱門

相關新聞

新北生態工法4年減碳2100公噸

新北生態工法4年減碳2100公噸

4月22日為世界地球日，新北市政府農業局響應地球日主題「投資我們的星球」，長期致力推行生態整治，改善溪流護岸及災害復建工程，保障市民生命財產安全，同時也兼顧維護生態環境，自2019年起工程因採生態工法，減少使用混凝土，已累積減碳量逾2100公噸，相當於5.4座大安森林公園年吸碳量。

即／高雄民宅「鐵皮加蓋頂樓」起火

即／高雄民宅「鐵皮加蓋頂樓」起火

快訊／板橋路燈工程3工人遭電擊！1人命危

快訊／板橋路燈工程3工人遭電擊！1人命危

快訊／台大實驗室起火！　警消全力搶救中

快訊／台大實驗室起火！　警消全力搶救中

長峰醫院大火死亡人數升至29人 初步調查為施工作業火花引起

長峰醫院大火死亡人數升至29人 初步調查為施工作業火花引起

關鍵字：

淡水民宅無生命跡象火警失火新北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

牙齒痛！她衝急診…下秒「當醫生面死掉了」

ASTRO文彬原定下周來台！無徵兆驚傳輕生

即／淡水民宅大火救出8人！3男1女無生命跡象

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭射成命危

羅志祥為報恩不急生小孩！

超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊　「機上旅客平安」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

睡不著？醫激推「1動作秒睡」　失眠夜一試驚呆

下載APP「霜淇淋免費吃」

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面