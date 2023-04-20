淡水惡火3代同堂4死4傷！大媳婦悲曝「奪命原因」心碎喊：無法接受

記者邱中岳、戴上容、戴若涵／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓19日深夜發生火警！釀成一家8口4死4傷的悲劇。死者74歲陳黃姓阿嬤的大媳婦透露，疑似是電線走火釀災。但詳細起火原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲淡水火警，一家8口4死4傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

新北市消防局19日深夜11時13分獲報，淡海路一處公寓發生火警，隨即出動33輛消防車、11輛救護車、104名消防員前往救援，起火建築為3層樓公寓，1、2樓各有7人，失火的3樓則住著一家8口，火勢於15分鐘後撲滅。

▲火災現場燒成一片漆黑，陳家大媳婦透露，火警發生原因疑似是「電線走火」。（圖／記者邱中岳攝）

火災發生時，陳姓一家8口因神明廳失火阻礙通道，受困屋內，警消到場後，將74歲陳黃姓阿嬤、58歲陳姓女兒、52歲陳姓二兒子、42歲李姓二媳婦、30歲陳姓外孫、24歲陳姓大孫子、19歲陳姓二孫子以及4歲陳姓小孫子救出，但阿嬤、女兒、二兒子以及小孫子經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，其餘4名家人則於醫院接受治療中。

▲鑑識人員20日上午進入現場勘查，以釐清起火原因。（圖／記者邱中岳攝）

陳家大媳婦受訪時表示，自己與婆婆並未同住，19日深夜11時接到火災的消息後，覺得相當無法接受，她心碎透露，起火原因可能是「電線走火」，而由陳家二兒子經營的資源回收場，今日則掛上「家有喪事休息中」紙板，令人鼻酸。稍早鑑識人員已進入現場勘查，要進一步釐清確切起火原因。

▲陳家二兒子經營的資源回收場20日掛上家有喪事紙板。（圖／記者邱中岳攝）