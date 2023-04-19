要親美還疑美？　他坦言：在台灣「被美國討厭」很難選得贏

▲國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者任以芳攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨與民進黨不時針對台美關係的議題交火，關於國民黨的立場是「親美」還是「疑美」，國民黨國際事務部主任黃介正19日表示，國民黨的方向很清楚是「台灣優先」，他也提到，「雖然沒有任何科學根據，但在台灣，被美國討厭的候選人要選贏太難了！」

黃介正在媒體人黃暐瀚主持的節目《暐瀚撞新聞》中表示，針對總統候選人該不該訪美「面試」，他認為，這跟候選人是誰也有關係，像是前高雄市長韓國瑜選總統時，幕僚就有建議韓國瑜不要訪美，但他個人是主張可以訪美，若未來要安排國民黨總統參選人訪美，由於九月在紐澤西州有全美台灣同鄉聯誼會的活動，九月也許是個適合的時間，但還要看參選人本身的意願跟規劃。

黃介正也直言，「其實去不去，總統是台灣人民自己投票又不是美國人投」，但牽扯到一項重點，就是選民在投票時，如果有考慮到台灣在國際的地位與關係，會希望投給能促進台美關係的候選人跟政黨，他坦言，「雖然沒有任何科學根據，但在台灣，被美國討厭的候選人要選贏太難了！」

此外，黃介正提到，國民黨和美方建立在互信的基礎上，連去年副主席夏立言訪陸也有事先告知美國，甚至國民黨自己的黨團都比較晚才得知消息。「不親美、不疑美，就是台灣優先」，他強調，這就是國民黨的立場，國民黨的態度就是明確告訴美國，「我們的關係會更好，但有疑慮也會告訴你。」