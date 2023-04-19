肯定侯友宜赴星國、郭台銘訪日　朱立倫高喊2次「我忍辱負重！」

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

相較民進黨已在上周三確定2024總統候選人為主席賴清德，國民黨人選仍是未定之天，且產生「郭侯相爭」局面讓藍營基層相當焦慮，挺侯派紛紛建議黨中央別再拖，務必立刻徵召新北市長侯友宜。國民黨主席朱立倫今（19）日於中常會上肯定侯友宜訪新加坡，這是從新北出發，讓世界看見台灣，而鴻海創辦人郭台銘赴日也見到自民黨高層，「我們都很歡迎」，更強調自己堅定的無私無我，大喊兩次「忍辱負重、忍辱負重！」

朱立倫表示，2024是一場民主對抗獨裁，和平對抗戰爭的選戰，到底要選擇民主和平繁榮，還是要讓台灣陷入獨裁？民進黨可能造成戰爭，這是關鍵時刻，「今早立院國民黨團強力監督NCC，民進黨執政後NCC變成獨裁機關，而民進黨上週提名賴清德，顯現民進黨決心提名務實台獨工作者，將兩岸陷入危險」。

朱立倫說，為了和平民主2024很關鍵，最重要是團結在一起，要靠大家的力量，過程中爭取一切能夠爭取的朋友，拜託黨內同志秉持決心找朋友、化解敵人，別做輕者痛仇者快的事，別幫綠營增加畫面，2024不是只靠最強候選人，而是靠團結力量。

話鋒一轉，朱立倫肯定侯友宜出訪新加坡，這是從新北出發，讓世界看見台灣，是很重要的訪問，「經過詳細規劃，結果一定很成功！郭台銘也赴日也見到自民黨高層，我們都很歡迎，也希望民眾黨主席柯文哲訪美順利」，讓世界看到台灣在野的力量，代表台灣民主的力量，也告訴全世界朋友，台灣需要改變，需要政黨輪替，用團隊力量一起來拚，「我堅定的無私無我，也忍辱負重、忍辱負重！希望大家少做增加朋友的事，少做增加敵人的事！」