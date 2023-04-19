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他包2600元被新娘酸：希望我們婚姻2266？　同桌一聽也點頭

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，日前參加朋友的婚禮，包了2600元的紅包，結果被新娘抱怨，「是希望我們婚姻2266嗎？」讓他感到很尷尬，好奇問了一下同桌的賓客，沒想到對方也有類似遭遇，「紅包跟聘金不能是2600元跟26萬元嗎？」

▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

▲原PO參加婚禮包2600元，卻被新娘嫌棄。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名3公社」的文章中提到，之前參加朋友婚禮時，包了2600元的紅包，結果被朋友的老婆也就是新娘抱怨，「怎有人包2600元，是希望我們婚姻2266（零零落落）嗎？」

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原PO表示，後來他把這件事情講給同桌其他賓客聽，其中一人說他結婚時提的聘金是26萬元，不包括別的費用，結果也被女方那邊說是要讓婚姻2266，最後加碼2萬元，變成28萬元才平息這場聘金風波，「紅包跟聘金不能是2600元跟26萬元嗎？」

文章公開之後，不少網友留言表示第一次聽到這樣的說法，「不要包，零等於無限大」、「問題就是少個零啦」、「所以是希望紅包參加婚禮就好，人到不到無所謂嗎」、「第一次聽到這種事」、「可以呀，還有同事在我訂婚時包1000元來吃飯的，我都覺得無所謂，還多送她一盒喜餅帶回家吃，大家開心最重要，滿滿的祝福」。

關於婚禮紅包行情，2600元其實是很常見的價碼，也有人會包1200元、1600元、2000元等等，交情好或是攜伴前往，甚至會包到3600元或6600元以上。

▼婚禮紅包行情價。（圖／ETtoday製）

▲▼婚禮紅包行情,1214午間新聞（圖／ETtoday製）

▲▼婚禮紅包行情,1214午間新聞（圖／ETtoday製）

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