婆婆掏6千「只要配合2小時」　媳婦急求解！兩派吵翻了：超中二

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

「婆媳問題」是許多家庭衝突的導火線，一名女網友就無奈表示，婆婆掏出6000元，希望隔天朋友們到家作客時，她能配合所有要求，讓自己展現「家中掌權者」的一面，這讓她不禁苦惱，是否該短暫放下身段，賺點小外快？

女網友在「爆料公社APP」發文提到，婆婆拿出6000元，商量說隔天朋友到家做客的兩小時，讓她威風一下，對媳婦上演「呼之即來揮之即去」的戲碼，展現家中的絕對霸主地位。

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不僅如此，婆婆更進一步舉例，表示當她要求添茶、上水果時，媳婦只能乖乖照做，並恭敬地回「是的媽媽，遵命！」這番話讓她哭笑不得，好奇求問「媳婦們會願意打一下工，賺賺外快嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們紛紛看傻了眼，直呼「有事嗎？演惡婆婆如何霸凌媳婦」、「是在哈囉？」「婆婆只是在試探妳」、「滿足婆婆的中二病」、「時薪6000的話，我勉強可以考慮一下，如果有問候我家祖先父母的話，要另外加錢喔」。

不過也有人持不同看法，點頭表示「可能來者特殊客人，婆婆不想被看扁說閒話吧！我是覺得不賺白不賺，如果當天情況沒有太過分，把這錢拿出來買東西回送婆婆也可以」、「好賺」、「有這麼好的婆婆，一般都沒給錢就要做到」。