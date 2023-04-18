宋濤會見林鴻道：讓台灣運動員在杭州亞運感受「家的主場」

▲中華奧會主席林鴻道（圖左）與大陸國台辦主任宋濤（圖右）會面。（圖／翻攝中國台灣網）

記者魏有德／綜合報導

中華奧會主席林鴻道及參訪團一行受大陸奧會邀請，在16日至20日前往北京參加第24屆兩岸體育交流座談會，期間赴張家口等地參訪。大陸國台辦主任宋濤昨（17）日與參訪團會面時表示，杭州亞運會期間，大陸方面將秉持「兩岸一家親」理念，讓台灣運動員感受「家的主場」氛圍，「希望兩岸代表團加強溝通，兩岸選手團結友愛，爭取優異成績。」

宋濤指出，「多年來，中國奧委會與中國台北奧委會建立有效機制，在兩岸體育交流合作中發揮了主渠道作用。事實證明，只要認同九二共識政治基礎，兩岸關係就能和平發展，兩岸交流合作就能更加順暢。」

宋濤強調，「希望中國台北奧委會繼續肩負起維護兩岸共識、維護『奧運模式』的責任，在兩岸體育交流以及重大國際賽事中發揮積極影響和作用，促進兩岸體育交流。」

林鴻道隨後也代表參訪團發言，他表示，體育是兩岸交流合作的先行領域之一，得到兩岸廣大民眾關心支持，維繫了兩岸同胞情感，促進了兩岸融合發展，「參訪團此次來大陸，與同行進行交流，反映了大家對兩岸體育交流盡快恢復正常化的期待。」

林鴻道認為，兩岸體育界應攜手共進，讓體育繼續為增進兩岸人民福祉、助力兩岸關係和平發展發揮積極作用，「台灣運動員將參加今年在大陸舉辦的重要賽事，希望台灣選手能夠得到更多的關心鼓勵，共享榮耀。祝願杭州亞運會圓滿成功。」