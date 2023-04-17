美驅逐艦「米利厄斯」穿行台海　陸東部戰區：全程跟監警戒

▲美海軍第七艦隊公開伯克級驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）通過台海畫面。（圖／U.S. 7th Fleet，下同）

記者魏有德／綜合報導

美海軍第七艦隊一艘飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）昨（16）日穿行台灣海峽，並宣稱經過水域符合國際法公海航行等規定。對此，解放軍東部戰區今（17）日回應指，中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，「戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

美軍第七艦隊透過官方推特（Twitter）發出聲明表示，海軍勃克級導向飛彈驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）在台灣時間16日穿越台灣海峽。推文還附上相關海上巡航畫面及艙內官士兵的訓練畫面等。

東部戰區發言人施毅17日回擊稱，4月16日，美「米利厄斯」號導彈（飛彈）驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，「戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

公開資訊顯示，米利厄斯號（舷號DDG-69）為美國海軍伯克級飛彈驅逐艦第19艘艦，於1996年11月23日入列服役。在解放軍東部戰區實施環島警巡軍演期間，米利厄斯號出現在南沙群島附近，並宣稱在南海實施「自由航行」活動。