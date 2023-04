美驅逐艦「米利厄斯」穿行台海　陸東部戰區：全程跟監警戒

▲美海軍第七艦隊公開伯克級驅逐艦米利厄斯號(USS Milius)通過台海畫面。(圖/U.S. 7th Fleet,下同)

記者魏有德/綜合報導

美海軍第七艦隊一艘飛彈驅逐艦米利厄斯號(USS Milius)昨(16)日穿行台灣海峽,並宣稱經過水域符合國際法公海航行等規定。對此,解放軍東部戰區今(17)日回應指,中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒,「戰區部隊隨時保持高度戒備,堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

美軍第七艦隊透過官方推特(Twitter)發出聲明表示,海軍勃克級導向飛彈驅逐艦「米利厄斯號」(USS Milius)在台灣時間16日穿越台灣海峽。推文還附上相關海上巡航畫面及艙內官士兵的訓練畫面等。

東部戰區發言人施毅17日回擊稱,4月16日,美「米利厄斯」號導彈(飛彈)驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作,中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒,「戰區部隊隨時保持高度戒備,堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

公開資訊顯示,米利厄斯號(舷號DDG-69)為美國海軍伯克級飛彈驅逐艦第19艘艦,於1996年11月23日入列服役。在解放軍東部戰區實施環島警巡軍演期間,米利厄斯號出現在南沙群島附近,並宣稱在南海實施「自由航行」活動。

USS Milius (DDG 69) conducted a routine Taiwan Strait transit April 16 (local time) through waters where high-seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



