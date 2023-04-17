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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

G7外長會議前多國關切台海安全　外交部感謝　

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

在法國總統馬克宏日前發表涉台言論引發討論，歐洲官員相繼在北京對台威脅議題上採取強硬立場。比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）日前稱中國對台軍演「令人憂心」，法國外長柯羅娜（Catherine Colonna）也表態支持維持台海現狀，對此，外交部17日表示感謝，強調將與民主夥伴深化合作，維護台海及區域和平。

拉碧4月13日在比利時聯邦眾議院答覆有關比利時對中國環台軍演立場的質詢時表示，比利時密切關注台海情勢發展，中國繼去年8月後再次對台灣展開軍演，令人憂心。外交部指出，比利時對台海立場清楚且明確，要求相關各方自制及維護台海現狀、譴責挑戰現狀的片面行動，並呼應歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep BORRELL）日前發表專文中的觀點。

柯羅娜4月15日、16日也分別在對外演說及受訪等公開場合明確表態指出，法國支持維持台海現狀的政策並未改變，強調反對任何片面改變現狀的舉動或在台海使用武力，這是歐洲盟友及美國的共同立場。外交部針對比利時及法國外長前述發言，表示誠摯感謝。

外交部表示，面對中國近日藉故升高對台軍事威脅，發動軍演，妄圖改變台海現狀，外交部感謝歐盟及其會員國政府高層在7大工業國集團（G7）外長會議前夕持續聲援台灣，重申支持維持台海現狀及區域和平與穩定。台灣將與所有理念相近民主夥伴持續深化在各領域的交流合作，共同維護台海及區域和平的穩定與繁榮。

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