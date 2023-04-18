　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

零售業破4.2兆創歷年新高　蔡英文接見傑出店長讚：關鍵功臣

▲▼總統蔡英文接見「第25屆全國商店傑出店長」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「第25屆全國商店傑出店長」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日上午接見「第25屆全國商店傑出店長」時，感謝店長們在第一線提供民眾最好的服務，讓去年零售業營業額創下歷年最高。她期勉大家在後疫情時代，能夠借助虛實整合、數位轉型的力量，進一步升級門市的消費流程，為消費者帶來更多良好的消費體驗。

蔡英文致詞時，首先恭喜獲得全國傑出店長獎項的店長們。她說，這個獎項是「服務業的奧斯卡」，代表大家的專業及熱忱受到肯定，真的非常不簡單，過去幾年，大家面臨疫情的挑戰，感謝跟政府一起努力，團結防疫之餘，也在第一線持續提供民眾最好的服務。

蔡英文表示，即使是在俄烏戰爭、通膨壓力的影響下，台灣去年零售業全年營業額仍然達到4兆2,815億元，也創下歷年最高的紀錄。

蔡英文認為，因為有大家掌握零售門市的營運，打造優質的工作流程，才能將各品牌的信念，落實為最有感、最溫暖的服務。所有的傑出店長都是實踐品牌價值、創下銷售紀錄，不可或缺的關鍵功臣。

蔡英文表示，現在已經進入後疫情時代，從昨天開始，放寬公共運輸戴口罩的規定，各個地方，人潮逐漸回流，外國的觀光客也越來越多，消費者也逐漸回歸到實體門市。面對這樣的轉變，零售業與服務業正好能夠借助虛實整合、數位轉型的力量，將門市的消費流程做進一步升級，相信能夠為消費者帶來更多良好的消費體驗。

蔡英文強調，政府也將推出許多方案，希望能助大家一臂之力，加速振興復甦的力道。另外，還有民眾關心的普發6,000元，最近開始陸續入帳。她知道很多企業，都推出相關的優惠方案來促進消費，相信大家接下來又都會有一波忙碌。

▼總統蔡英文接見「第25屆全國商店傑出店長」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「第25屆全國商店傑出店長」。（圖／總統府提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
1家8口被控裝病詐保6508萬　全判無罪「8大理由」曝
妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式舉手自衛」笑翻
稱立院「死人骨頭」　薛瑞元再酸：天龍國的人聽不懂台語
快訊／勞動部長淚灑立院　高雄勞工局撤回3千萬補助申請
快訊／下班注意！國1高架火燒車　濃煙直竄天際
晏柔中「生日宣布懷孕」！　男友出道10年曾演爆紅BL
快訊／海邊驚見全裸浮屍　疑似失蹤13天大學生
快訊／替愛奇藝在台營運　名嘴等3人無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中藍營立委選情爆「內戰」！議員黃健豪登記初選　黨部說話了

快訊／許銘春挨轟拍陳其邁馬屁　高雄勞工局撤回3千萬補助申請

民調／蔡英文支持度回溫至44％　他點關鍵：正式宣告脫離執政困境

零售業破4.2兆創歷年新高　蔡英文接見傑出店長讚：關鍵功臣

「郭台銘記者會我很失望」　黃揚明舉1事轟：太刻意！

薛瑞元稱立院「啥死人骨頭都有」　藍委轟藐視國會：乾脆下台

棄立委連任為侯友宜總統路輔選　林為洲曝侯打氣「咱作陣打拼」

幕後／中共黃海軍演實情「某軍事慶典彩排」　地點在南韓門前

「特別感謝林為洲成全」　徐欣瑩出征竹北立委：竹縣藍軍大團結

民調／7成民眾讚普發6千現金對生活有幫助　「這族群」最有感

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

台中藍營立委選情爆「內戰」！議員黃健豪登記初選　黨部說話了

快訊／許銘春挨轟拍陳其邁馬屁　高雄勞工局撤回3千萬補助申請

民調／蔡英文支持度回溫至44％　他點關鍵：正式宣告脫離執政困境

零售業破4.2兆創歷年新高　蔡英文接見傑出店長讚：關鍵功臣

「郭台銘記者會我很失望」　黃揚明舉1事轟：太刻意！

薛瑞元稱立院「啥死人骨頭都有」　藍委轟藐視國會：乾脆下台

棄立委連任為侯友宜總統路輔選　林為洲曝侯打氣「咱作陣打拼」

幕後／中共黃海軍演實情「某軍事慶典彩排」　地點在南韓門前

「特別感謝林為洲成全」　徐欣瑩出征竹北立委：竹縣藍軍大團結

民調／7成民眾讚普發6千現金對生活有幫助　「這族群」最有感

貓總愛到庭院「抱水管」…爸寵溺買整根放客廳　哥嘆：你比較愛牠

警員交誼廳打牌遭貼《靠北》　汐止分局不處分原因曝光

全國模範勞工出爐　竹市邱鈺淇及廖子雲獲肯定

峇里島硬起來了！全力擊退惡遊客　擬效仿泰國「徵收旅遊稅」

家裡每隻壁虎「肚子超凸」　 飼主笑笑點出原因：我家蜜孩的傑作

走入博物館驚魂夜！大稻埕「真」動物標本咖啡廳　喜歡還能買回家

iMessage成簡訊詐騙新管道　業者揭主因：販售代收簡訊認證碼嚴重

台中藍營立委選情爆「內戰」！議員黃健豪登記初選　黨部說話了

工地意外！怪手翻覆「側躺土石堆」　還好駕駛早一步離開

運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

政治熱門新聞

印尼擬35萬人撤僑計畫　外交部回應

快訊／林為洲不選竹北立委交棒徐欣瑩！　朱立倫讚「大局為重」

初選民調：北海岸何博文出線　松信延長賽

中共黃海今上午軍演3小時　國防部：時間短、區域小、內部操演

民調／郭台銘、侯友宜互比式民調僅差3百分點　「一因素」決定誰出線

民調定勝負？郭台銘、侯友宜拉近中　2人只差「0.7個百分點」

35萬人撤僑　印尼官員證實

「郭台銘記者會我很失望」　黃揚明舉1事轟：太刻意！

即／許銘春挨轟拍陳其邁馬屁　高雄撤回3千萬補助申請

羅文嘉：同情侯友宜　柯文哲權力上癮

民調／麻花捲！賴清德穩住三腳督領先位置　與侯友宜差距剩3.6百分點

郭台銘備戰2024　今上午10點親曝成果

中國經WTO通知貿易壁壘調查　鄭文燦：最好的方式

歹戲拖棚「只會一尊不剩」！　學者籲：還想有機會快徵召侯友宜

更多熱門

相關新聞

民調／7成民眾讚普發6千現金對生活有幫助　「這族群」最有感

民調／7成民眾讚普發6千現金對生活有幫助　「這族群」最有感

蔡政府自6日起普發現金6千，台灣民意基金會18日公布最新民調，72.9%民眾認為對生活有幫助、23.9％認為沒幫助，若和年齡交叉分析，20-24歲年輕人對該項政策最有感，高達83%覺得對其日常生活所需有幫助，若以職業區分，則以農民、學生和家庭主婦族群最滿意該項政策。

陸沒有理由惠台　我須超前部署

陸沒有理由惠台　我須超前部署

「青年不吃不喝9.8年才買得起房」　藍委轟蔡政府居住正義跳票

「青年不吃不喝9.8年才買得起房」　藍委轟蔡政府居住正義跳票

呂秀蓮喊話統派：願意回去的，台灣也很自由

呂秀蓮喊話統派：願意回去的，台灣也很自由

呂秀蓮：賴清德別開口閉口遵循蔡英文

呂秀蓮：賴清德別開口閉口遵循蔡英文

關鍵字：

蔡英文零售業

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面