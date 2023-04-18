零售業破4.2兆創歷年新高　蔡英文接見傑出店長讚：關鍵功臣

▲總統蔡英文接見「第25屆全國商店傑出店長」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日上午接見「第25屆全國商店傑出店長」時，感謝店長們在第一線提供民眾最好的服務，讓去年零售業營業額創下歷年最高。她期勉大家在後疫情時代，能夠借助虛實整合、數位轉型的力量，進一步升級門市的消費流程，為消費者帶來更多良好的消費體驗。

蔡英文致詞時，首先恭喜獲得全國傑出店長獎項的店長們。她說，這個獎項是「服務業的奧斯卡」，代表大家的專業及熱忱受到肯定，真的非常不簡單，過去幾年，大家面臨疫情的挑戰，感謝跟政府一起努力，團結防疫之餘，也在第一線持續提供民眾最好的服務。

蔡英文表示，即使是在俄烏戰爭、通膨壓力的影響下，台灣去年零售業全年營業額仍然達到4兆2,815億元，也創下歷年最高的紀錄。

蔡英文認為，因為有大家掌握零售門市的營運，打造優質的工作流程，才能將各品牌的信念，落實為最有感、最溫暖的服務。所有的傑出店長都是實踐品牌價值、創下銷售紀錄，不可或缺的關鍵功臣。

蔡英文表示，現在已經進入後疫情時代，從昨天開始，放寬公共運輸戴口罩的規定，各個地方，人潮逐漸回流，外國的觀光客也越來越多，消費者也逐漸回歸到實體門市。面對這樣的轉變，零售業與服務業正好能夠借助虛實整合、數位轉型的力量，將門市的消費流程做進一步升級，相信能夠為消費者帶來更多良好的消費體驗。

蔡英文強調，政府也將推出許多方案，希望能助大家一臂之力，加速振興復甦的力道。另外，還有民眾關心的普發6,000元，最近開始陸續入帳。她知道很多企業，都推出相關的優惠方案來促進消費，相信大家接下來又都會有一波忙碌。

▼總統蔡英文接見「第25屆全國商店傑出店長」。（圖／總統府提供）

